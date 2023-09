Sjutra isplata dividende akcionarima Telekoma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Crnogorskog Telekoma sjutra će početi isplata dividende za prošlu godinu, u bruto iznosu pet centi po akciji.

Iz kompanije su objasnili da je na redovnoj Skupštini akcionara, održanoj 8. juna, odlučeno da se dobit ostvarena u finansijskoj prošloj godini, u iznosu od skoro 2,35 miliona EUR, uvećana za iznos od 3,98 hiljada EUR iz zadržane dobiti iz predhodnih godina, isplati akcionarima kao dividenda u ukupnom iznosu od 2,35 miliona EUR, odnosno bruto pet centi po akciji.

„Bruto iznos dividende po akciji je pet centi, koji će prilikom isplate biti umanjen za pripadajući iznos poreza na dobit za pravna lica, odnosno poreza na dohodak i prireza na porez za fizička lica, u skladu sa važećim propisima“, navodi se u saopštenju.

Akcionari građani svoje iznose mogu podići u narednih šest mjeseci u svim filijalama Erste banke, uz lični dokument.

Dividenda će biti isplaćena dioničarima koji su posjedovali akcije na dan održavanja Skupštine akcionara, 8. jun, i donošenja odluke o raspodjeli dobiti kompanije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS