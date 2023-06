Sjutra Dan otvorenog podruma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Plantaže sjutra organizuje događaj u vinskom podrumu Šipčanik, povodom dva jubileja – 60 godina postojanja i 30 godina Vranca Pro Corde.

Iz kompanije je saopšteno da je Dan otvorenog podruma, odnosno ljetnji eno gastro festival, cjelodnevna manifestacija, u okviru koje će svim posjetiocima biti omogućen besplatan ulaz u podrum, sa bogatom eno-gastro ponudom po promotivnim cijenama vina i hrane.

“Na brojnim gastro i vinskim stanicama, uz prateći muzičku program, gosti će imati priliku da uživaju u ukusnim zalogajima, kao i degustaciji premium vina Plantaža i extra-djevičanskog maslinovog ulja”, navodi se u saopštenju.

Program uključuje brojne dodatne sadržaje – Master class za ljubitelje i poznavaoce vina, kids zonu – veliku igraonicu na otvorenom, wine painting zonu, wine-cocktail bar, takmičenje u pravljenju koktela u organizaciji Udruženja barmena Crne Gore, koji će priuštiti zadovoljstvo za cijelu porodicu.

Dnevni dio programa traje od 11 do 18 sati.

Gastro-enološki spektakl upotpuniće cjelodnevni muzički nastupi – starogradska i zabavna muzika. U večernjem dijelu programa, ljubitelji dobrog provoda imaće prilku da uživaju u nastupu tivatskog ansambla TOĆ, a ulaz će biti besplatan.

Prijatelji manifestacije su Glavni Grad, Turistička Organizacija Podgorice i Turistička Organizacija Tuzi, koji će osim logističke podrške obezbijediti učešće izlagača sa teritorije ovih opština, koji će svojim proizvodnima dodatno obogatiti ponudu (proizvođači meda, lokalni rukotvorci, proizvodi od ljekovitog bilja, dekupaž, proizvdođači nakita).

U 13 sati predviđene su izjave za medije predstavnika TO Podgorica, TO Tuzi i kompanije Plantaže.

U saradnji sa Glavnim gradom, za sve zainteresovane posjetioce obezbijeđen je besplatan autobuski prevoz, koji će sjutra saobraćati na relaciji Podgorica (centar grada) – vinski podrum Šipčanik, od 11 do 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS