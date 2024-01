Sindikat: Mujović doprinio rješavanju problema zaposlenih Solar gradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Problem zaposlenih Solar gradnje sa sjevera Crne Gore uspješno je riješen zahvaljujući zalaganju ministra energetike i rudarstva, Saše Mujovića, što će doprinijeti unapređenju njihovog životnog standarda, ali i sjevernog regiona, saopšteno je iz Sindikata metalsko rudarskih radnika.

„Koristimo priliku da se u ime Sindikata, koji djeluje u okviru Unije slobodnih sindikata (USSCG), iskreno zahvalimo ministru energetike i rudarstva Saši Mujoviću na bezrezervnom angažmanu na rješavanju problema radnika Solar gradnje sa sjevera Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Iz Sindikata su dodali da je problem riješen zahvaljujući aktivnom zalaganju Mujovića i na njihovo zadovoljstvo.

„Bez aktivnog učešća ministra Mujovića sigurni smo da rešavanje ovog problema ne bi bilo moguće“, poručili su iz Sindikata.

Oni du dodali da se nadaju da će nastaviti zajedničku uspješnu saradnju, kao i da Sindikat stoji na raspolaganju Mujoviću, da u partnerskom odnosu daju veliki doprinos u rešavanju i poboljšanju statusa zaposlenih u tom sektoru, u mjeri u kojoj to bude realno i potrebno.

„Uz nadu da će ovakvih ili sličnih problema biti što manje, ali da će i drugi sektori slijediti primjer saradnje sindikalne organizacije i resornih institucija i angažmana nosioca javnih funkcija, želimo na ovaj način da istaknemno neophodnost socijalnog dijaloga u rješavanju svih izazova radnika u ovom važnom privrednom sektoru“, kazali su iz Sindikata.

