Si Moneta umanjila kapital

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorička kompanija Si Moneta umanjila je osnovni kapital društva, poništavanjem neuplaćenih akcija izdatih pod povlašćenim uslovima.

„Osnovni kapital društva smanjuje se za iznos od 48,2 hiljade EUR, poništavanjem 995,93 hiljade neuplaćenih akcija izdatih pod povlašćenim uslovima“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Nakon izvršenog smanjenja osnovnog kapitala, ukupan broj akcija emitenta iznosi 12,02 miliona, nominalna vrijednost po akciji je 4,84 centa, odnosno ukupna kapitalna vrijednost društva je 581,53 hiljade EUR.

