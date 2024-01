Šehović: Puna podrška razvoju liderki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD), Damir Šehović, podržao je program Women on Boards i ocijenio da su žene nesporno talentovane, imaju potencijal i viziju da doprinesu ekonomskom rastu države.

“Svuda oko nas su žene koje imaju nesporan talenat, potencijal, vještine, viziju da doprinesu ekonomskom rastu i razvoju naše države. Zato će inicijative koje podstiču inkuzivnost u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima u korporativnom upravljanju, te osnažuju mogućnost da žene preuzmu aktivniju ulogu u ekonomiji, imati našu snažnu podršku koja neće ostati samo na riječima”, kazao je Šehović.

On je naveo da je osnova Socijaldemokratije borba za jednakost i inkluzivnost.

“Zato, bez dileme, pružamo punu i iskrenu podršku programu razvoja liderki za korporativno upravljanje Women on boards koji je pokrenuo Investiciono-razvojni fond (IRF)”, rekao je Šehović.

On je istakao da su saglasni sa intencijom da se zakonom realizuje usklađivanje sa pravnom tekovinom EU, kako bi se stvorili preduslovi za veću zastupljenost žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja, čime se domaće velike privatne i javne kompanije pripremaju za pristup jedinstvenom evopskom tržištu.

“Takav pristup bi unaprijedio znanja i vještine crnogorskih liderki i osnažio ih da efikasno daju doprinos u odborima velikih javnih i privatnih kompanija u Crnoj Gori”, rekao je Šehović.

SD će, stoga, sa zadovoljstvom dati puni doprinos stvaranju zakonskih pretpostavki kojim bi se velike kompanije i formalno obavezale na veći broj predstavnika manje zastupljenog pola u odborima direktora – u skladu sa evropskim standardima.

“Duboko vjerujemo da ćemo kao društvo biti prosperitetni samo ako živimo u pravednoj i zemlji jednakih šansi za sve”, kazao je Šehović, poručujući da je to jedini put ka uspješnoj i evropskoj Crnoj Gori.

