Papazi četvrtoplasirani u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Atletski reprenzetativac Crne Gore Amir Papazi kao četvrtoplasirani završio je takmičenje u bacanju koplja na međunarodnom čelendž mitingu u Novom Mestu.

Članu barskog Tempa najbolji hitac bio je 71 metar i 90 centimetara.

To je samo deset centimetara slabije od njegovog i državnog rekorda, koji je ostvario 1. maja na medjunarodnom atletskom mitingu u Baru.

Pobijedio je Slovenac Tom Teršek (78,22), ispred Dejana Mileusnića (74,80) i Filipa Dominkovića iz Slovenije.

Miting je okupio više od 250 takmičara.

