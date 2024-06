Slovenački fudbaleri odali poštu Šarkiću

Podgorica, (MINA) – Fudbalski reprezentativci Slovenije u meču sa Danskom, na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj, nosili su crni flor u znak sjećanja na crnogorskog golmana Matiju Šarkica.

Golman reprezentacije Crne Gore Matija Šarkić preminuo je juče iznenada, u 27. godini.

“Ovim potezom Jan Oblak i drugovi pokazali su saosjećanje sa svima u našoj zemlji i na najvećoj sceni odali poštu našem Matiji. Slovenci, hvala vam od srca!”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS