Saudijsko sniženje spustilo cijene nafte prema 75 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 75 USD pod pritiskom saudijskog sniženja i stabilnog snabdjevanja iz vodećih proizvođača koji su prevagnuli nad eskalacijom napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila niža 3,38 USD nego na zatvaranju trgovine prošli petak i iznosila je 75,38 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 3,52 USD nižoj cijeni, od 70,29 USD.

U prvoj sedmici nove godine tržišta su uznemirili zaoštavanje napetosti na Bliskom istoku i učestali napadi jemenskih Huta u Crvenom moru na brodove povezane s Izraelom, prenosi Hina.

Huti napade objašnjavaju podrškom Palestincima u Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom, a Sjedinjene Američke Države (SAD) su organizovale međunarodnu koaliciju koja bi, kako navode, trebalo da zaštiti plovidbu na ključnom pravcu za svjetsku trgovinu.

Rizik širenja sukoba na cijelu bliskoistočnu regiju pojačali su i ubistvo zvaničnika palestinskog Hamasa u Libanu i teroristički napadi u Iranu u kojima je poginulo više od 80 ljudi. Teheran je najavio odgovor.

U nedjelju Saudijska Arabija iznenadila je tržišta spuštanjem cijene azijskim kupcima na najniži nivo u nešto više od dvije godine.

Neki analitičari nagađaju da Rijad nastoji sačuvati tržišni udio nakon spora sa grupom zemalja u Organizaciji zemalja-izvoznica nafte (OPEC) oko smanjivanja snabdjevanja i proizvodnih kvota.

Angola je krajem prošle godine istupila iz OPEC-a i povećala je snabdjevanje u decembru, uz bok Nigeriji i Iraku, pokazalo je istraživanje Reutersa u petak, i proračuni pokazuju da je OPEC u decembru proizvodio nešto više nafte nego u novembru.

U prva tri mjeseca ove godine Saudijska Arabija i Rusija odlučile su da smanje snabdjevanje dodatnih de facto oko 700 hiljada barela dnevno kako bi je prilagodile smanjenoj potražnji u uslovima posustale ekonomske aktivnosti i stabilizovale cijene.

“Kada bismo se usredsredili samo na fundamente, uključujući veće zalihe, veću proizvodnju OPEC-a i proizvođača van OPEC-a i nižu saudijsku prodajnu cijenu nego što se očekivalo, zaključili bismo da cijene mogu samo padati”, objasnio je Tony Sycamore iz IG-a.

On je naveo da fundamenti ne uzimaju u obzir činjenicu da geopolitičke napetosti na Bliskom istoku ponovo jačaju, što će ograničiti pad cijena.

Neki analitičari prognoziraju da će prevagnuti smanjena globalna potražnja.

OPEC je odvojeno objavio da je u petak cijena barela korpe nafte njegovih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 78,94 USD.

