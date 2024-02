Saradnjom unutar Konstituence do kvalitetnijih politika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni monetarni fond (MMF) spreman je da nastavi da podržava Centralnu banku (CBCG) i Crnu Goru, u pravcu unapređenja makroekonomske situacije i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, saopštio je zamjenik izvršnog direktora Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u, Luka Drese.

On se danas sastao sa guvernerkom CBCG, Irenom Radović, koja se zahvalila Dreseu na objektivnom zastupanju interesa Crne Gore u MMF-u, kao i na kontinuiranoj podršci koju ova institucija pruža CBCG.

U nastavku sastanka, Radović je prezentovala ključne trendove koji karakterišu bankarski sektor Crne Gore, konstatujući da su banke stabilne, likvidne i sa dobrim parametrima poslovanja.

Sagovornici su ocijenili da saradnja, partnerstvo i uzajamna podrška unutar Konstituence doprinose poboljšanju kvaliteta makroekonomskih, monetarnih i fiskalnih politika pojedinačnih zemalja, što jača osnov za njihov dinamičniji ekonomski rast i razvoj.

Predstavnik MMF-a pozdravio je nedavno usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o CBCG, kojim je obezbijeđena nezavisnost ove institucije.

„Ohrabrujemo snaženje nezavisnosti centralnih banaka, kroz koju se proces donošenja odluka monetarnih vlasti štiti od političkog uticaja i, istovremeno, unapređuje kredibilitet i stabilnost finansijskog sistema“, saopštio je Drese.

Radović je upoznala sagovornika i sa aktivnostima koje CBCG sprovodi na planu daljeg unapređenja domaće regulative i snaženja kadrovskih kapaciteta, ističući da bi nastavak saradnje sa MMF-om, u vidu tehničke pomoći za oblasti supervizije i sprečavanja pranja novca, bio od izuzetnog značaja za CBCG.

Crna Gora je članica Belgijsko-holandske konstituence koja u MMF-u zastupa crnogorske interese i u čijem se sastavu nalazi još 15 zemalja: Andora, Jermenija, Belgija, Luksemburg, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Izrael, Sjeverna Makedonija, Gruzija, Moldavija, Holandija, Rumunija i Ukrajina.

