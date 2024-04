Saradnja u obezbjeđivanju radne snage za turističku sezonu

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić razgovarala je danas sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG), Privredne komore i Unije poslodavaca kako bi dogovorili saradnju u pripremi predstojeće turističke sezone u dijelu obezbjeđivanja potrebne radne snage.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja je saopšteno da je sastanak održan na inicijativu Nišić, kako bi se obezbijedila radna snaga za predstojeću turističku sezonu, shodno zahtjevima privrede, ali i u odnosu na raspoloživu radnu snagu prema evidenciji nezaposlenih lica koju vodi ZZZCG.

U saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja se navodi da je dogovoreno da predstavnici Privredne komore i Unije poslodava, do 25. aprila, dostave informacije o potrebama privrede koje se odnose na slobodna radna mjesta, kvalifikacije obrazovanja, obezbijeđene uslove rade, kao i podatke o zaradama za predložena radna mjesta.

“Iskazane potrebe privrede analiziraće ZZZCG, u dijelu posredovanja između poslodavaca i nezaposlenih lica, kroz poseban angažman zaposlenih u toj ustanovi”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, Ministarstvo rada i socijalnog staranja će imati ulogu supervizora tokom cjelokupnog procesa.

“Kako bi se adekvatno odgovorilo potrebama poslodavaca i pripremila uspješna turistička sezona”, zaključuje se u saopštenju.

