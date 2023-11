Saradnja sa Turskom sve jača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja između Crne Gore i Turske je sve jača, a akcenat će biti stavljen na zajedničko pronalaženje modaliteta za njeno dodatno unapređenje u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i drvopreradi, ocijenili su resorni ministar Vladimir Joković i turski ambasador Bariş Kalkavan.

Na sastanku je istaknut ogroman potencijal Crne Gore u tim oblastima i dogovorena zajednička djelovanja fomiranjem Posebne radne grupe, koja će poslužiti kao platforma za buduće projekte i inicijative, posebno kada je u pitanju upliv investicija iz privatnog sektora Turske u Crnu Goru.

„Najavljena je i organizacija posebnog događaja u Crnoj Gori, u cilju pospješivanja ekonomske saradnje, umrežavanja i promocije aktuelnih i budućih projekata, kao i omogućavanje dodatnih prilika za obuku i podizanje administrativnih kapaciteta“, navodi se u saopštenju.

Joković je tokom sastanka predstavio mjere agrarne politike, te istakao velike potencijale izvoznih sektora poljoprivrednih proizvoda i dodao da se upravo u tome ogleda šansa za povećanje međusobne spoljno-trgovinske razmjene.

Takođe, Joković je potvrdio spremnost za dalje jačanje saradnje, kao i još čvršće povezivanje dvije zemlje kroz još intenzivniji dijalog u velikom broju oblasti, posebno na ekonomskom planu.

