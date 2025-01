Sajt Air Montenegra potpuno funkcionalan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajt avio-kompanije Air Montenegro nije hakovan i potpuno je funkcionalan, saopšteno je iz nacionalnog avio-prevoznika.

“S obzirom na objave dijela medija, ukazujemo da tokom noći između 7. i 8. januara, u periodu od nekoliko sati, Google pretraga nije funkcionisala kako treba, a da se putem ostalih pretraživača kao što su Yahoo i Bing sajtu pristupalo bez problema. Takođe, sajtu se bez problema pristupalo i direktno putem web adrese www.airmontenegro.com”, navodi se u saopštenju.

Iz kompanije su rekli da je sajt cijelo vrijeme radio, te prema tome nije bilo riječi ni o kakvom hakerskom napadu. Podaci putnika ni u jednom trenutku nijesu bili ugroženi.

“Apelujemo na medije i sve zainteresovane strane da ne šire informacije koje nijesu potvrđene i koje mogu izazvati nepotrebnu zabrinutost među putnicima”, dodaje se u saopštenju.

Iz kompanije su se izvinili svim korisnicima zbog eventualnih neprijatnosti i zahvalili na razumijevanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS