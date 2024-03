Sa privrednicima dogovoreno oročeno ograničavanje marži

Podgorica, (MINA) – Trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji biće ograničene sa početnim trajanjem mjera tokom drugog kvartala ove godine, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da je na današnjem sastanku premijera Milojka Spajića i potpredsjednika za ekonomsku politiku i ministra Nika Gjeloshaja sa predstavnicima Privredne komore (PKCG) postignut načelan dogovor o usvajanju oročenih mjera ograničavanja trgovačkih marži, koje će biti u službi zaštite standarda građana, ali uz očuvanje ekonomske supstance privrednih društava iz oblasti trgovine i proizvodnje.

Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi bi, kako je saopšteno, trebalo da se nađe na Vladi u četvrtak, nakon čega će moći da se primjenjuje u praksi.

„Timovi Ministarstva ekonomskog razvoja i PKCG će sjutra usaglasiti konačne detalje, i očekuje se da će se time osigurati prohodnost mjerama o kojima su razgovarali privrednici sa čelnicima Vlade“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je tokom sastanka izraženo zadovoljstvo što je postignut određeni stepen saglasnosti po ovom pitanju.

„Jer je bilo potrebno istovremeno voditi računa o standardu građana, ali paralelno i o funkcionisanju malih trgovina i manjih proizvođača, koji čine okosnicu jedne važne privredne grane, u kojoj se generiše i veliki broj radnih mjesta“, rekli su iz Vlade.

Kako su dodali, na sastanku je istaknuta i važnost praćenja i sveobuhvatne analize dogovorenih mjera, kako bi se uvidjeli finansijski i fiskalni efekti.

Iz Vlade su kazali da će trajanje mjera takođe zavisiti od analize koja će se sa Privrednom komorom raditi periodično.

Sastanku su ispred PKCG prisustvovali predsjednica Nina Drakić i članovi Upravnog odbora Dragan Bokan, Blagota Radović, Sanja Ćalasan i Tomislav Čelebić.

