Rok za predaju prijava i finansijskih iskaza do 5. aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rok za predaju finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit preduzeća biće produžen do 5. aprila, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

“Imajući u vidu nastojanja PU da se omogući nesmetano funkcionisanje elektronskog servisa za predaju finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit pravnih lica, rok za njihovu predaju biće produžen do 5. aprila”, saopštili su iz PU.

Inače, rok za predaju finansijskih iskaza i godišnje prijave poreza na dobit preduzeća – obrazac PD, za prošlu godinu je do 31. marta.

Obveznik poreza na dobit je u tom roku dužan da sa podnošenjem prijave, plati utvrđenu godišnju poresku obavezu.

“Dakle, finansijski iskazi i godišnja prijava poreza na dobit pravnih lica za prošlu godinu, predati do 5. aprila, će se smatrati blagovremeno podnijetim, dok je 31. mart rok za uplatu poreske obaveze”, navodi se u saopštenju.

U vezi funkcionisanja elektronskog servisa, PU će sve obveznike blagovremeno obavještavati preko portala https://eprijava.tax.gov.me.

