Regionalno udruženje WOBA ostvarilo partnerstvo sa EWOB

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalno neprofitno udruženje, Women on Boards Adria (WOBA), posvećeno unapređenju rodne ravnopravnosti na nivou upravnih odbora i rukovodećih pozicija u kompanijama Adria regiona, zvanično je počelo sa radom.

WOBA je ostvarila strateško partnerstvo sa European Women on Boards (EWOB), vodećom evropskom organizacijom zaduženom za praćenje implementacije Direktive o ženama u upravnim odborima u 27 zemalja Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz WOBA, brojne analize pokazuju da zemlje Adria regiona zaostaju za standardima EU kada je u pitanju zastupljenost žena u upravnim odborima i da su žene i dalje nedovoljno zastupljene na izvršnim pozicijama u kompanijama.

Predsjednica WOBA, Biljana Braithwaite, kazala je da to udruženje nastoji da to promijeni, promovišući važnost rodne raznolikosti za dobro i odgovorno poslovanje i podstičući kompanije da imenuju više žena u svojim upravnim odborima.

“Kroz edukaciju, obuke, uspostavljanje mreža talentovanih liderki, saradnju sa kompanijama, vladama, međunarodnim institucijama i organizacijama civilnog društva, želimo podstaći veću zastupljenost žena i inkluziju na svim nivoima, a kroz usklađivanje rodne politike sa standardima EU, želimo da promijenimo statistiku regiona”, rekla je Braithwaite.

Prema njenim riječima, cilj je da podstiču inkluzivno odlučivanje u kompanijama, uklone prepreke za ulazak žena u upravne odbore i ubrzaju tempo njihovog napredovanja ka izvršnim i visoko-rukovodećim pozicijama u kompanijama u Adria regionu, a sve u skladu sa Direktivom EU o ženama u upravnim odborima.

Direktiva ima za cilj da uvede transparentno zapošljavanje u kompanijama, kako bi do 30. juna 2026. najmanje 40 odsto neizvršnih direktorskih mjesta ili 33 odszo svih direktorskih mjesta zauzimale žene.

Prema riječima Braithwaite, region može mnogo da nauči od EWOB-a, posebno iz njihovog iskustva uspješnog zagovaranja uvođenja rodnih kvota u upravnim odborima na nivou EU, te koliko doprinose unapređenju rodne ravnopravnosti u upravnim odborima i na vodećim pozicijama u velikim kompanijama.

Predsjednica Odbora za partnerstvo i članstvo u EWOB organizaciji, Silvia Wiesner, kazala je da EWOB više od desetak godina doprinosi većoj rodnoj raznolikosti na nivou donošenja odluka u Evropi, posebno kroz snažnu saradnju sa nacionalnim organizacijama i udruženjima koji imaju za cilj da poboljšaju rodnu ravnotežu u upravnim odborima.

“Radujemo se pozitivnom uticaju koji će imati naše partnerstvo sa udruženjem WOBA, brojnim zajedničkim inicijativama u regionu, razmjeni najboljih praksi sa drugih evropskih tržišta i učešću u našoj radnoj grupi koja podržava i prati implementaciju Direktive o ženama u odborima“, saopštila je Wiesner.

WOBA, kao regionalna inicijativa, prvi put je predstavljena u aprilu ove godine u Crnoj Gori, na prvom regionalnom ESG samitu Zapadnog Balkana.

Tada su inicijativu, pored kompanije Sustineri Partners, kao organizatora ESG samita, podržale i brojne regionalne kompanije, ali i međunarodne organizacije poput EWOB-a i Women at the Table.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS