Razmatrana izgradnja terminala za tečni gas

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Energetska sigurnost je od ključne važnosti za dalji razvoj Crne Gore i regiona, ocijenjeno je na sastancima ministra finansija Aleksandra Damjanovića u Vašingtonu, na kojima je razmotreno nekoliko energetskih projekata sa akcentom na izgradnju terminala za tečni gas (LNG).

Damjanović sa saradnicima se, tokom radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), sastao sa zamjenikom ministra energetike, Brad Crabtreeom, koji je zadužen za fosilna goriva i upravljanje ugljovodonicima.

„Na sastanku sa prvim čovjekom u američkom Ministarstvu energetike, odgovornim za upravljanje fosilnim gorivima i ugljovodonicima, Damjanović je razgovarao o intenziviranju saradnje Crne Gore i SAD-a u oblasti energetike i stvaranju uslova za mnogo veći angažman američkih kompanija na crnogorskom trzistu“, saopšteno je iz Ministarstva.

Zajednički je konstatovano da je energetska sigurnost od ključne važnosti za dalji razvoj Crne Gore i regiona, pa je u tom smislu, sa vodećim čovjekom američke Vlade za ovu oblast, razmotreno nekoliko energetskih projekata sa akcentom na izgradnju terminala za tečni gas (LNG), koji bi, kako je ocijenjeno, mogao postati važno čvorište na Zapadnom Balkanu.

U kontekstu energetike, Damjanović je razgovarao i sa direktorom za međunarodne odnose kompanije CHENIERE, Alex Whittingtonom, najvećim snabdjevačem tečnim gasom u Evropi i drugim u svijetu.

„Na sastanku je bilo riječi o načinu na koji Crna Gora može biti dio energetske transformacije, kroz izgradnju LNG terminala, pa su u tom pravcu dogovoreni i konkretni koraci moguće saradnje Crne Gore i ove renomirane svjetske kompanije“, dodaje se u saopštenju.

Damjanović se sastao i sa zamjenikom ministra trgovine za Evropu i Evroaziju, Davidom De Falcom, sa kojim je takođe razgovarao o mogućim ulaganjima američkih kompanija u Crnu Goru, čiji bi fokus, osim energetike, bile digitalne tranformacije i transport, u okviru kojeg je, kao prioritet, istaknut nastavak izgradnje auto-puta prema susjednoj Srbiji.

De Falco je ukazao na značaj međusobne saradnje država Zapadnog Balkana, istakavši da podržava različite regionalne inicijative koje stvaraju uslove za ozbiljna ulaganja američkih kompanija u ovom regionu.

„Zajednički je ocijenjeno da su od neprocjenjivog značaja posjete zainteresovanih investitora, poput dolaska Američke trgovinske misije u Crnu Goru, u novembru prošle godine, nakon čega je uslijedila i realizacija konkretnih projekata“, zaključuje se u saopštenju.

