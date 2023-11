Razmatraju iznos povećanja premija na otkupljene količine mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, saopštio je da se već razmatra iznos povećanja premija na otkupljene količine mlijeka, ali da će to zavisiti isključivo od sredstava opredijeljenih Agrobudzetom.

On je na sastanku sa predstavnicima crnogorskog mljekarskog sektora i Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove, izrazio zahvalnost na otvorenosti i spremnosti za razgovor, istakavši da je razgovor osnova za rješavanje problema u svim oblastima, pa tako i u poljoprivredi, koja je pogođena brojnim neprilikama ne samo u Crnoj Gori, već i širom Evrope.

Joković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naveo da je već obavio razgovor sa predstavnicima trgovinskih lanaca u vezi sa boljim pozicioniranjem domaćih proizvoda, kao i sprječavanjem nerealnog obaranja cijena proizvoda iz regiona, te da je na ovu temu postignut konsenzus.

Osim toga, on je pohvalio uključivanje domaćih proizvođača akciji Stop inflaciji, kao i nekih proizvođača iz regiona.

Joković je naveo i da će se mjere koje su sprovedene u okviru ovog budžeta prenijeti i na narednu godinu i da se razmatra uvećanje postojećih i uvođenje novih mjera u mljekarskom sektoru.

Pored primarnih poljoprivrednih proizvođača, sastanku su prisustvovali i predstavnici prerađivača mlijeka, koji su iznijeli svoje probleme u otkupu mlijeka, razuđenosti terena, visokim cijenama goriva, nelojalnoj konkurenciji iz regiona, damping cijenama od trgovinskih lanaca, kao i nedovoljnom pozicioniranju crnogorskih proizvoda na policama trgovinskih lanaca.

Tokom sastanka su razmatrane brojne teme koje predstavljaju biznis barijere u ovom sektoru.

“Predstavnici proizvođača mlijeka su detaljnije informisali o poteškoćama sa kojima se suočavaju, izrazivši prije svega svoje mišljenje o otkupnoj cijeni mlijeka, problemima u proizvodnji, nedostatku i visokim cijenama hrane na tržištu, kao i drugim problemima sa kojima se suočavaju”, dodaje se u saopštenju.

Izneseni su i određeni predlozi u cilju rješavanja tekućih problema, a osim toga zatraženo je i povećanje premija na otkupljene količine mlijeka.

Pohvaljeni su napori Ministarstva u rješavanju problema i izražena nada za nastavkom intenzivnih diskusija i dodatnom podrškom u budućnosti.

Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu, Miroslav Cimbaljević, istakao je da će resorno Ministarstvo, pored planiranog uvećanja direktnih davanja, odnosno premije po grlu i po litru mlijeka za narednu godinu, krenuti i u jačanje poljoprivrednih kapaciteta za preradu sira, imajući u vidu da je Crna Gora zemlja koja u ovom trenutku ima velike potrebe za sirom, a dodatno ohrabruje činjenica da su već postavljeni jaki temelji budućih zajedničkih iskoraka.

Svi rezultati daju ohrabrenje za nova pregnuća, a to će se postići udruženim snagama, kroz kontinuiran dijalog.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, sa predstavnicima sektora razmatrao je mogućnosti na unapređenju proizvodnje i prerade, a upoznao ih je i sa rezultatima ispitivanja bezbjednosti mlijeka i mliječnih proizvoda na tržištu.

