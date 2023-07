Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada usvojila Predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2026, u cilju stabilizacije javnih finansija i obaveza koje dolaze na naplatu.

Iz Vlade je saopšteno da 2025. godine dolazi na naplatu u iznosu od 1,1 milijardu EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 2,8 odsto na 1.029,73 poena, a MONEX 2,2 odsto na 15.023,43 boda.

Promet je iznosio 327,67 hiljada EUR i bio je 5,3 puta veći od prošlosedmičnog.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, kazao je na sjednici Vlade da je cilj smjernica da se stabilizuju javne finansije, što je važno zbog vraćanja duga po osnovu obveznica emitovanih 2019. i 2020. godine, koje dolaze na naplatu 2025. i 2027. godine.

“Tada treba biti veoma oprezan i zbog svođenja deficita državnog budžeta i učešća duga u bruto domaćem proizvodu (BDP). Obaveze koje nas čekaju su velike i to će zahtijevati dosta rezova i intervencija u fiskalnoj politici”, rekao je Damjanović.

Akcije Plantaža jačale su 15,3 odsto na 30 centi, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) blago na 1,07 EUR.

Dionice Crnogorskog Telekoma rasle su 4,8 odsto na 1,75 EUR. Ta kompanija je umanjila osnovni kapital poništenjem sopstvenih akcija, objavljeno je na Montenegroberzi.

Osnovni kapital kompanije smanjen je za 648,41 hiljadu EUR, poništenjem 247,48 hiljada sopstvenih akcija.

Nakon smanjenja, Telekom ukupno ima 47,03 miliona akcija, nominalne vrijednosti od 2,62 EUR po jednoj.

Rasle su dionice Jugopetrola 11,6 odsto na 12,5 EUR. Isplata dividende akcionarima Jugopetrola počela je ove sedmice preko mreže filijala Erste banke. Ukupan bruto iznos dividende koja se isplaćuje akcionarima iznosi 6,52 miliona EUR.

Bruto iznos dividende po akciji je 1,4 EUR. Neto iznos dividende po akciji za rezidente je 1,19 EUR.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović i izvršni direktor kompanije Jugopetrol, Vasileios Panagopoulos potpisali su ove sedmice Memorandum o sporazumijevanju, čime je napravljen prvi korak u unapređenju saradnje i iskazana obostrana posvećenost realizaciji zajedničkih poslovnih ciljeva.

Na bazi Memoranduma, kako je saopšteno, kompanija Jugopetrol će u saradnji sa relevantnim državnim institucijama, početi projekat ekološke rekonstrukcije postrojenja u Luci Bar, čime će poslovanje upodobiti sa najvećim standardima zaštite životne sredine, odnosno društveno odgovornog i efikasnijeg djelovanja.

Ove sedmice akcija Montenegroberze ostala je na prošlosedmičnih 600 EUR. Vlada je dala saglasnost da se kupe akcije Montenegroberze u vlasništvu Atlas banke u stečaju, a u mogućnosti je da otkupi akcije manjinskih akcionara Prve banke i Lenke Zee.

“Nakon informacije o namjeri Vlade za otkup akcija Montenegroberze u vlasništvu Atlas banke u stečaju, data je saglasnost da se kupe akcije pomenutog akcionara, čime je država stekla 5,79 odsto vlasništva i dobila mogućnost da preko svog predstavnika aktivno participira na skupštinama akcionara Montenegroberze”, navodi se u saopštenju Vlade.

Procedura izbora članova odbora direktora je u toku, pa se tokom jula očekuje Skupština akcionara te kompanije, kao i formalizacija prisustva države u vlasničkoj strukturi. Kroz te aktivnosti došlo je do institucionalnog prisustva države na ovom tržištu.

“Pored praćenja opštih uslova za razvoj tržišta kapitala neophodno je fokusirati se na oblasti koje predstavljaju slabosti pozicije tržišta kapitala. To se prije svega odnosi na nepostojanje adekvatnog finansijskog znanja u široj populaciji, kao i na činjenicu da se velika imovina potencijalnih investitora nalazi u formi bankarskih depozita”, rekli su iz Vlade.

Pale su akcije Solane “Bajo Sekulić” 35,4 odsto na 1,28 EUR, Elektroprivrede 4,3 odsto na 4,67 EUR, a Luke Bar deset odsto na 50,7 centi.

Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju marta, iznosio je 4,08 milijardi EUR ili 66,09 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

“Ukupan državni dug sa depozitima, na kraju marta iznosi 3,8 milijardi EUR ili 61,57 odsto BDP-a”, navodi se u objavljenom izvještaju Ministarstva.

Spoljni dug iznosio je 3,62 milijarde EUR, odnosno 58,62 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 461 miliona EUR odnosno 7,47 odsto BDP-a. Depoziti na kraju marta iznosili su 278,78 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata ili 4,51 odsto BDP-a.

Sedmicu je obilježila i informacija Uprave prihoda i carina (UPC) da je UPC ostvarila rekordnu bruto naplatu budžetskih prihoda od 1,22 milijarde EUR u polugodišnjem periodu.

“Naplata poreskih i carinskih bruto prihoda, zabilježena od 1. januara do 30. juna, veća je 246 miliona EUR ili 25 odsto nego u istom periodu prošle godine. Premašen je i plan prihoda za pola godine za 204 miliona EUR, odnosno 20 odsto”, navodi se u saopštenju.

