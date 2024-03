Rast indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su porasle u utorak kada je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) počela svoj dvodnevni sastanak o politici.

Trgovci su takođe pazili na Nvidiju nakon ključnih najava tehnološkog diva, prenosi SEEbiz.

Dow Jones Industrial Average dobio je 320,33 boda, ili 0,83 odsto, zatvorivši se na 39.110,76. Referentna vrijednost od 30 dionica zabilježila je svoj najbolji dan od 22. februara.

Indeks S&P 500 dobio je 0,56 odsto i zatvorio se na 5.178,51 za novi rekord. U međuvremenu, Nasdaq Composite napredovao je 0,39 odst i završio na 16.166,79.

Očekuje se da će Fed zadržati nepromijenjene stope u srijedu. Međutim, nedavni niz zabrinjavajućih izvještaja o inflaciji zabrinuo je ulagače da bi centralna banka mogla signalizirati da će kamatne stope ostati više duže od očekivanog.

Prinosi državnih obveznica uveliko su pali, što je podstaklo rast dionica. Stopa na referentnoj 10-godišnjoj državnoj blagajni pala je više od četiri bazna boda na 4,295 odsto.

Miljenica čipova Nvidia popela se otprilike 1,1 odsto, oporavljajući se od ranijeg gubitka, dok su ulagači procjenjivali vijesti s njene prve GTC konferencije. Izvršni direktor Jensen Huang predstavio je najnoviji Nvidijin čip za vještačku inteligenciju, nazvan Blackwell, koji je reklamirao kao znatno snažniji nasljednik njegovih čipova koji pokreću mnoštvo AI operacija.

Super Micro Computer, primarni dobavljač za izgradnju Nvidijinih AI poslužitelja, pao je oko devet odsto na vijesti o ponudi dionica. Dionice su ove godine porasle 220 odsto zbog entuzijazma u vezi sa vještačkom inteligencijom, što je dovelo do toga da se dionica u ponedjeljak doda S&P 500 indeksu.

Još jedan znak da bi se nedavni rast bikova mogao usporiti, bitcoin proxy MicroStrategy pao je 5,7 odsto. Dionice su se više nego udvostručile ove godine, jer je bitcoin porastao na rekordno visoki nivo.

