Rast cijena nafte

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su na početku sedmice zbog očekivanja manje proizvodnje Opec+ grupe, napada na ruske rafinerije i ohrabrujućih podataka o kineskom proizvodnom sektoru.

West Texas Intermediate nafta za isporuku u maju se ustalila na 83,45 USD po barelu malo prije devet ujutro po istočnom vremenu, što je 28 centi više nego u petak. Sjevernomorska nafta Brent za isporuku u junu poskupila je 23 centa na 87,23 USD, pokazuju podaci američkog medija Bloomberg.

Očekuje se da će obim trgovanja biti manji jer su mnoga tržišta zatvorena zbog uskršnjih praznika, prenosi SEEbiz.

Cijene nafte doprinijele su rastu proteklih dana, što je uslijedilo nakon najave ograničenja proizvodnje od grupe proizvođača nafte Opec+. Očekuje se da će ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije smanjiti ruski izvoz energije, zbog oštećenja proizvodni kapacitet tih rafinerija smanjen je oko milion barela dnevno, javlja Reuters.

Podršku cijenama nafte daju i objavljeni podaci o proizvodnji u kineskim fabrikama, koja je u martu porasla najviše u posljednjih 13 mjeseci. Podaci su poboljšali izglede potražnje najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte, izvijestio je Reuters.

