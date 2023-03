Raspravljaće o novim izmjenama Zakona o PIO i igrama na sreću

Podgorica, (MINA-BSUINESS) – Na skupštinskom dnevnom redu naredne sedmice naći će se, između ostalih, predlozi izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) i igrama na sreću, kojima je skupštinski Odbor za ekonomiju dao zeleno svjetlo.

Izmjene Zakona o PIO je predložila Socijalistička narodna partija (SNP), a amandmanom dopunili poslanici Demokrata i Radničke partije, Danilo Šaranović i Maksim Vučinić, a odnose se na nove povoljnosti za bivše radnika bivšeg Kombinata aluminijuma (KAP) koji bi mogli da ostvare pravo na penziju do kraja jula ukoliko imaju 25 godina staža ili najmanje 15 godina efektivno provedenih na mjestima u sektoru metaloprerađivačke i rudarske industrije za koji je predviđen beneficirani radni staž.

Tokom posljednje decenije ovaj zakon je prilagođavan pojedinim grupama u više navrata, počevši od zaposlenih u metalskom i aluminijskom sektoru u bivšim državnim firmama koje su propale, do omogućavanja povoljnijeg penzionisanja pripadnicima Vojske, policije i ANB-a, ali takvih povoljnosti nije bilo za privatni sektor, piše Pobjeda.

Na taj način bi se, kako stoji u predlogu SNP-a, preostali bivši radnici bivšeg KAP-a, koji je ugašen krajem 2021, jer Elektroprivreda nije htjela da obnovi ugovor za prodaju električne energije, doveli u jednak položaj sa bivšim penzionisanim kolegama. Ukazuju da je za sprovođenje ovog zakona potrebno obezbijediti dodatna sredstva, ali nije navedeno o kojem je iznosu riječ.

Oni smatraju da ima 60 potencijalnih osiguranika koji bi na ovaj način mogli da se penzionišu. Amandmanom koji je postao sastavni dio predloga izmjena zakona, precizirano je da se odnosi na osiguranike kojima je radni odnos prestao zbog stečaja, gašenja firme ili proizvodnje, kolektivnog otpuštanja ili promjene djelatnosti. Ovaj predlog obrazlažu time što pojedini zaposleni iz ovog sektora nijesu mogli da koriste ove povoljnosti zbog kratkotrajne primjene ranijih izmjena.

Pred poslanicima će se ponovo naći i Vladin predlog izmjena Zakona o igrama na sreću, čiju je ustavnost Zakonodavni odbor nedavno doveo u pitanje, ali i predlog Demokrata o osnivanju Državne lutrije.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je nakon prvog neuspjelog pokušaja usvajanja ovog zakona kazao da će ponovo isti predlog poslati Skupštini kojim je predviđeno uvođenje fiksne koncesione naknade od 41,67 hiljada EUR za igre na sreću u kazinima i automatima putem interneta. Za priređivanje kladioničkih igara na sreću putem interneta plaća se fiksna naknada od deset hiljada EUR mjesečno, dok će se varijabilni dio koncesije obračunavati mjesečno u iznosu od deset odsto ukupnih uplata umanjenih za vrijednost isplate.

Priređivač će biti dužan omogući neprekidnu vezu svog informacionog sistema na državni onlajn nadzor.

Cilj tih izmjena je, kako je navedeno u predlogu, sistemski i prihodno održivo regulisanje ove oblasti i povećanje budžetskih prihoda.

Demokrate predlažu osnivanje Državne lutrije do kraja godine, za šta će biti potrebno obezbijediti izvjesna sredstva, ali nije poznato kolika. Time će, kako tvrde, biti uspostavljen pravno uređen monopol države, imajući u vidu da je privatna kompanija Lutrija prije više od šest godina ostala bez koncesije, te se lutrijske igre na sreću od tada ne priređuju.

Aktuelni zakon predviđa početnu koncesionu naknadu za kazina od dva miliona EUR i godišnju od 50 hiljada EUR za desetogodišnju koncesiju.

