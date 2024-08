Ramaju određene mjere nadzora

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda, Špiro Pavićević, odredio je osumnjičenom za utaju poreza u iznosu od preko dva miliona EUR, Naseru Ramaju, mjere nadzora i to zabrana napuštanja stana, kao i privremeno oduzimanje putnih isprava.

Iz suda je saopšteno da ove mjere mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude.

“Sud će svaka dva mjeseca ispitati da li su primijenjene mjere i dalje potrebne. Ukoliko okrivljeni prekrši izrečene mjere nadzora, može mu se odrediti pritvor”, navodi se u saopštenju Osnovnog suda u Kotoru.

Ulcinjska policija uhapsila je Ramaja nakon što je stupio u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj.

Protiv njega su službenici policije prethodno podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo utaja poreza i doprinosa kao jedan od vlasnika preduzeća Alart Centar Budva – CG, čime je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore u ukupnom iznosu od 2,04 miliona EUR.

