Radulović: Što prije donijeti odluku u vezi sa aerodromima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada mora što prije da donese konačnu odluku u vezi sa crnogorskim aerodromima, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, koji je predložio da se od tri kompanije zainteresovane za koncesiju traži ponuda za eventualno preuzimanje aerodroma Podgorica i Tivat.

„Svjestan sam stanja u kom se nalaze crnogorski aerodoromi, ali i postupka koji je počeo još 2019. godine. Mišljenja sam da moramo što prije donijeti konačnu odluku da li će dva crnogorska aerodroma ostati u državnom vlasništvu ili ih treba dati pod koncesiju“, rekao je Radulović.

On je kazao da je predložio da se odmah od sve tri kompanije, koje su zainteresovane za koncesiju, traži ponuda za eventualno preuzimanje aerodroma u Podgorici i Tivtu.

„Smatram da je to najbolje rješenje, jer postupak koji je počeo 2019. godine moramo završiti i pokazati odgovornost prema međunarodnim partnerima“, naveo je Radulović.

On je poručio da će resor kojim rukovodi taj postupak završiti tokom ljetnjih mjeseci naredne godine, a da će onda Vlada donijeti odluku da li će nekoj od kompanija dati koncesiju, raspisati novi javni poziv ili će aerodromi ostati u državnom vlasništvu.

Radulović je podsjetio da je Ministarstvo u proteklom periodu uradilo detaljnu analizu u vezi sa mogućim davanjem aerodroma pod koncesiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS