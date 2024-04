Radović i Vuković na Proljećnim sastancima MMF-a i SB-a u Vašingtonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska delegacija, na čelu sa guvernerkom Centralne banke (CBCG) Irenom Radović i ministrom finansija Novicom Vukovićem, otputovaće u Vašington gdje će od četvrtka do subote učestvovati na redovnim Proljećnim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB).

U okviru Proljećnih sastanaka, delegacija Crne Gore imaće susrete sa visokim predstavnicima MMF-a i SB na kojima će biti riječi o aktuelnim temama ekonomske, fiskalne i monetarne politike, u kontekstu snaženja crnogorskih javnih finansija i ukupnog finansijskog sistema.

„Proljećni sastanci MMF-a i SB tradicionalno okupljaju svjetske lidere, guvernere centralnih banaka, ministre finansija, članove parlamenta, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademske zajednice, kako bi razgovarali o najvažnijim pitanjima iz oblasti makroekonomske, fiskalne i monetarne politike“, navodi se u saopštenju.

Izgledi ekonomskog rasta, iskorjenjivanje siromaštva i ekonomski razvoj neke su od tema o kojima će diskutovati učesnici ovogodišnjih sastanaka.

U okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama, Vuković će se sastati i sa američkim investitorima i međunarodnim finansijskim grupacijama, dok će Radović učestvovati na panelu guvernera koji organizuje SB, na kome će predstaviti iskustva Crne Gore u procesu pridruživanja jedinstvenom području za plaćanje u eurima (SEPA).

Radović će se, između ostalog, sastati i sa članom Izvršnog odbora Evropske centralne banke, Pjerom Ćipoloneom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS