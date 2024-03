Radovanović na konferenciji o proširenju u Briselu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Privredne komore (PKCG), Pavle D. Radovanović, učestvovao je u radu Konferencije o proširenju: Perspektiva poslovanja, koju je Asocijacija privrednih komora Evrope (Eurochambres) organizovala u Briselu.

Konferencija je održana u susret obilježavanju dvije decenije od najvećeg proširenja Evropske unije (EU), kao podsticaj predstojećim intergracionim procesima koji treba da uključe Zapadni Balkan, Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju.

„Eurochambres je zato pozvao visoke predstavnike EU institucija i poslovnih zajednica iz država članica i zemalja kandidata/aspiranata, kako bi razgovarali o specifičnim izazovima i mogućnostima proširenja EU za poslovnu zajednicu“, navodi se u saopštenju PKCG.

Događaj je, kako su kazali, bio prilika i da se predstave rezultati dva sveobuhvatna istraživanja o poslovnoj perspektivi proširenja EU, koje je sproveo Eurochambres među kompanijama u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima i komorama u EU.

Skup je otvorio predsjednik Eurochambresa, Vladimír Dlouhý, nakon čega je uslijedilo predstavljanje uloge komora u procesu pristupanja, kao i istraživanja koje je sprovela ta asocijacija o proširenju, te razgovori o prilikama i izazovima za biznis zajednicu i kako ih Evropska komisija (EK) može dodatno uključiti u pregovore.

„Moramo raditi zajedno, kreatori politike i poslovna zajednica, države članice EU i zemlje kandidati, kako bismo osigurali da proširenje EU ostane sidro za mir, demokratiju i evropski ekonomski prosperitet”, rekao je Dlouhý.

Radovanović je bio panelista na temu Proširenje EU: Perspektiva biznisa u zemljama kandidatima.

On je govorio o iskustvu PKCG u pregovaračkom procesu.

Učešće predstavnika PKCG u procesu pregovora prepoznato je kao primjer dobre prakse.

„Predstavnici Komore su članovi radnih grupa od početka procesa i danas. Oni predstavljaju vezu između realnog sektora i državnih organa. Taj odnos omogućava donosiocima odluka da čuju mišljenje privrede i privredi da na vrijeme dobije informaciju o pravima i obavezama iz procesa pristupanja“, kazao je Radovanović.

Drugi panel bio je prilika da se na istu temu predstave gledišta predstavnika poslovne zajednice država članica EU.

