Radiće na uvođenju autobusa od aerodroma u Zeti do svih gradova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Čelnici Aerodroma Crne Gore (ACG) i Opštine Zeta dogovorili su da će u narednom periodu zajedničkim snagama intenzivno raditi na uvođenju linijskog prevoza između aerodroma u Zeti i Podgorice, ali i ostalih gradova u Crnoj Gori.

Sekretar za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta, Milan Stanović, nakon sastanka na aerodromu, kazao je da je plan da ta opština u perspektivi uvede gradske linije do aerodroma, i da se nadaju da će to biti već u septembru.

„Uz te linije, povezaćemo aerodrom sa međumjesnim saobraćajem, pa samim tim i ostatkom Crne Gore, a prvenstveno Podgoricom”, rekao je Stanović.

On je dodao da će se raditi i na rješavanju nelegalnog parkiranja ispred aerodroma, taksi prevoza i svih ostalih problema koji opterećuju poslovanje kompanije.

U zajedničkom saopštenju ACG i Opštine Zeta navodi se da je na sastanku dogovoreno da se plaćanje prireza ubuduće usmjeri na budžet Opštine Zeta.

Predsjednik Odbora direktora ACG, Eldin Dobardžić, zahvalio je čelnicima Opštine Zeta na razumijevanju da se zajedničkim naporima počnu rješavati dugogodišnji problemi.

“Shodno današnjem dogovoru, očekujem da će se u relativno kratkom roku steći zakonski uslovi da se Aerodrom Podgorica sa Opštinom Zeta poveže sa Glavnim gradom na obostrano zadovoljstvo”, zaključio je Dobardžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS