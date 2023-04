Rade na uvođenju kategorije stalnog sezonskog radnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Da bi se ublažio hronični problem nedostatka radne snage na primorju tokom ljetnje sezone, predstavnici Vlade, poslodavaca i sindikata rade na uvođenju kategorije „stalni sezonski radnik“, što bi motivisalo nezaposlene da se prekvalifikuju i imaju sigurno stalno sezonsko zaposlenje.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja Vijestima su kazali da su spremni da tu kategoriju zaposlenih uvrste u izmjene i dopune Zakona o radu, što se izvjesno neće dogoditi prije početka predstojeće ljetnje turističke sezone, pišu Vijesti.

”Radna grupa koju čine predstavnici ministarstva, relevatnih resora i predstavnici socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca), rade na izmjenama i dopunama Zakona o radu. Rok za njegovo donošenje je treći kvartal naredne godine. U kojoj će se formi regulisati pitanje stalnog sezonskog zaposlenog, rano je reći, jer se propisi donose uz saglasnost svih strana – Vlade i socijalnih partnera”, naveli su iz resora kojim rukovodi Admir Adrović.

Oni su dodali da će izmjene i dopune biti na javnoj raspravi.

Iz Privredne komore (PKCG), koja je inicirala uvođenje te kategorije radnika, saopštili su da nedostatak radne snage na sezonskim poslovima predstavlja jednu od značajnih biznis barijera u turizmu, te da sadašnja ponuda, posebno domaćeg stručnog kadra, nije zadovoljavajuća.

”Zato je potrebno omogućiti poslodavcima da u najkraćem roku i uz jednostavne procedure obezbijede odgovarajuću radnu snagu za svoje potrebe”, naveli su iz PKCG.

PKCG ističe da bi se uvođenjem kategorije “stalni sezonski radnik” ublažio ovaj problem, jer bi se nezaposlene osobe motivisale da se prekvalifikuju i imaju sigurno stalno sezonsko zaposlenje i primanja tokom cijele godine u skladu sa pozitivnim iskustvima zemalja EU.

”Sistem osigurava finansijsku podršku i uplatu doprinosa radnicima – sezoncima i u razdoblju kada ne rade. Radi se o osobama koje su u kontinuitetu radile najmanje šest mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod tog istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu (najmanje šest mjeseci)”, pojasnili su iz PKCG.

Oni su naglasili da bi sveobuhvatna reforma koju predlažu doprinijela pojednostavljenju i skraćivanju procedura prijave zaposlenih, što bi dovelo do porasta formalno angažovanih sezonskih radnika, a time i do rasta budžetskih prihoda po osnovu plaćenih poreza i doprinosa.

”Uz dobru saradnju institucija, na vrijeme smo da do sljedeće ljetnje sezone, kroz prilagođeni zakonodavni okvir stvorimo uslove i motivišemo domaće stanovništvo da svoj profesionalni angažman vežu za rad u turizmu”, poručili su iz PKCG.

