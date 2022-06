Putarina na auto-putu od 1,5 do 17 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas usvojila Predlog odluke o visini i načinu plaćanja putarine na dionici auto-puta Bar-Boljari, koja će se kretati od 1,5 EUR do 17 EUR.

Ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović, kazao je da će putarina za motore biti 1,5 EUR, za automobile 3,5 EUR, a za autobuse, odnosno kamione 17 EUR.

“Planirani prihod po tom osnovu do kraja godine je preko četiri miliona EUR, a od tunela Sozina preko devet miliona. Tako da je važno donijeti ovu odluku kako bi se stvorili uslovi za naplatu putarine”, objasnio je Ibrahimović na sjednici Vlade.

Ministar poljoprivrede, Vladimir Joković, predložio je da se razmotri mogućnost uvođenja mjesečnih ili godišnjih karata za one putnike koji dolaze iz Bara i Ulcinja redovno u Podgoricu ili obrnuto, kao i kasnije za auto-put, kada bude pušten u saobraćaj.

