Puštena u rad prva solarna elektrana u Crnoj Gori Čevo solar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva solarna elektrana na zemlji u Crnoj Gori “Čevo solar”, instalisane snage 4,4 megavata (MW), danas je puštena u rad.

Iz kompanije “Čevo solar” saopšteno je da je solarna elektrana izgrađena na Čevu, na Cetinju, na površini od 70 hiljada metara kvadratnih.

„Na godišnjem nivou proizvodiće 6.064.522 kilovat sata (kWh) električne energije. Njena veličina ogleda se i u broju solarnih panela – čak 8.112, snage 545 Wp“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su solarni paneli postavljeni na specijalno napravljenoj konstrukciji od ukupno 312 stringova.

„Ukupno je instalirano 26 invertora pojedinačne snage 125 kW, što predstavlja ukupnu izlaznu snagu invertora od 3,25 MW. Izgrađena je nova priključna trafostanica 0.8/35kV“, rekli su iz kompanije “Čevo solar”.

Izvršni direktor kompanije “Čevo solar“ Dragoslav Damjanović je, na svečanom otvaranju, istakao značaj samog poduhvata za crnogorske prilike.

On je naveo da se nada da će takvih i sličnih objekata, koji se odnose na proizvodnju zelene energije, biti sve više u Crnoj Gori i da će se na taj način obezbijediti dovoljne količine električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, a čemu trenutno stremi cijeli svijet.

Damjanović je istakao da se izgradnjom novih izvora proizvodnje zelene električne energije stvaraju uslovi za održivu budućnost u energetskom smislu.

