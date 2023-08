Procesuirano devet osoba zbog krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije u Herceg Novom su tokom avgusta podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu šest krivičnih prijava protiv devet građana zbog krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta.

Krivična prijava podnijeta je protiv R.G. iz Herceg Novog zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prevara lažnim prikazivanjem činjenica da će izvršiti određene građevinske radove, što nije učinio.

„Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje krivična prijava je podnijeta protiv B.B. iz Herceg Novog. On je, kako se sumnja, tokom marta počeo izgradnju objekta bez podnijete prijave radova, odnosno protivno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije je saopšteno da se K.R. i R.R. iz istog grada sumnjiče za krivično djelo zelenaštvo i protiv njih je podnijeta krivična prijava. Oni su, kako se sumnja, ugovarajući za sebe nesrazmjenu imovinsku korist pozajmili oštećenom licu iz Herceg Novog novac i to K.R. tokom ljetnjeg perioda 2021. godine iznos od 15 hiljada EUR uz mjesečnu kamatu od 12 odsto, odnosno 1.800 EUR mjesečno, dok je R.R u decembru 2021. godine pozajmio oštećenom dvije hiljade EUR sa kamatom na sedmičnom nivou u iznosu od 500 EUR.

Oštećeni je na ime mjesečnih kamata K.R. isplatio 12 hiljada EUR, dok je R.R. na ime pripadajućih kamata isplatio iznos od dvije hiljade.

Zbog krivičnog djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja krivično će odgovarati H.A. iz Herceg Novog. On je, kako se sumnja, doveo u zabludu nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova, Područnu jedinicu za upravne poslove, državljanstvo i strance Herceg Novi, da je vozačku dozvolu koju je oglasio nevažećom, izgubio, iako su mu je oduzeli nadležni organi Njemačke radi realizacije zastitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca, za period od 8. jula do 7. oktobra 2021. godine i naveo ih da mu 29. jula 2021. godine izdaju novu.

Osim toga, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom pripadnici policije podnijeli su tokom avgusta dvije krivične prijave protiv četiri lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave. Sumnja se da su oni na nezakonit način došli u posjed lažnih potvrda o vakcinaciji protiv korone, koje je izdao Dom zdravlja Herceg Novi.

Iz Uprave policije su kazali da su u toku aktivnosti iz nadležnosti policije i tužilaštva u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti zaposlenih u toj ustanovi.

