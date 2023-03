Probno pristajanje na dokove trajekta “30. avgust” uspješno

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Probno pristajanje na dokove novog trajekta “30. avgust”, donedavno “Prizna”, obavljeno je jutros uspješno.

Trajekt će od sjutra saobraćati na liniji Kamenari- Lepetene.

Iz preduzeća Morsko dobro najavili su za sjutra u devet sati konferenciju za novinare na kojoj će upoznati javnost o načinu na koji će prevoz na ovoj liniji funkcionisati, planovima i daljim ciljevima preduzeća, prenosi portal RTCG.

Iz Morskog dobra ranije je saopšteno da će do aprila linijom, pored “Vasilija” i 30. avgusta”, saobraćati još četiri trajekta.

U vezi sa kupovinom ovog trajekta bilo je dosta oprečnih informacija, a jedna od njih je bila i da će biti potrebna rekonstrukcija dokova, što se probom pokazalo kao nepotrebno.

Trajekt je kupljen za 569 hiljada EUR i prethodnih dana je čekao proceduru registracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS