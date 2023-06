Privredni sud odbio prigovor Adriatic Propertiesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sud je odbio prigovor Adriatic Propertiesa za određivanje privremene mjere, kojom je traženo da se zabrani Hotelskoj grupi Budvanska rivijera i Vladi, odnosno Ministarstvu ekonomskog razvoja, da preduzimaju radnje koje mogu nanijeti štetu toj kompaniji.

Iz Privrednog suda je saopšteno da je riječ o rješenju suda od 19. aprila.

“Istim rješenjem je Adriatic Properties obavezan da, na ime troškova obezbjeđenja, plati HG Budvanskoj rivijeri iznos od 544,5 EUR, a državi, odnosno Ministarstvu ekonomskog razvoja, 550 EUR, u roku od osam dana, po pravosnažnosti rješenja”, navodi se u saopštenju.

Te radnje se odnose na mijenjanje dosadašnjeg režima upotrebe nepokretnosti, uklanjanje postavljenih ograda, instalacija, opreme i elemenata koji služe kao zaštita privatnosti i ekskluzivnosti za goste hotela Sveti Stefan i Miločer, te preduzimanje radnji koje podstiču i ohrabruju treća lica da preduzimaju radnje nasilja i vandalizma nad imovinom koja je u posjedu predlagača, kao i zabrana da se realizuju promjene na imovini koja je predmet ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža i ugovora o zakupu hotela Sveti Stefan i Miločer, koji su u državini predlagača.

“Odlučujući o prigovoru predlagača obezbjeđenja, Vijeće Privrednog suda je na sjednici vijeća održanoj 12. juna odbilo prigovor predlagača kao neosnovan i utvrdilo da je pravilan zaključak prvostepenog suda da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje predložene privremene mjere”, navodi se u saopštenju.

Prema mišljenju Vijeća, predlagač nije dokazao da su protivnici obezbjeđenja svojim radnjama osujetili predlagača, ili da su znatno otežali da ostvari svoje pravo po predmetnim ugovorima o zakupu, pa samim tim nijesu odgovorni za preuzimanje bilo koje radnje koja bi eventualno mogla dovesti do nastanka nenadoknadive štete za predlagača.

“Takođe, Vijeće je smatralo da je pravilan zaključak prvostepenog suda da protivnici obezbjeđenja ne mogu biti odgovorni zbog činjenice da je Opština Budva na svojoj Skupštini donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, koja je u posjedu predlagača”, navodi se u saopštenju.

U konačnom, Vijeće je prihvatilo zaključke prvostepenog suda da predlagač nije dokazao da su protivnici obezbjeđenja podsticali i ohrabrili treća lica da preduzimaju radnje nasilja i vandalizma nad imovinom koja je u posjedu predlagača, kako je to tvrdio predlagač, niti je dokazao da su isti eventualno mogli preduprijediti iste, zbog čega ne mogu ni biti odgovorni za ono što im predlagač stavlja na teret.

“Predmetna odluka sa bližim razlozima biće objavljena na internet stranici Privrednog suda”, zaključuje se u saopštenju.

