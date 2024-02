Spajić: Isplaćene sve penzije za januar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sve penzije za januar su isplaćene, saopštio je premijer Milojko Spajić, i dodao da se sva data obećanja ispunjavaju.

“Upravo mi je javljeno da su isplaćene sve penzije za januar, koje će ovoga puta biti bar 450 EUR. Izuzetno mi je drago što ste baš vi, penzioneri, prvi osjetili benefite programa Evropa sad 2”, naveo je Spajić u video obraćanju na mreži X.

On je dodao da će preko 74 hiljade građana najzad imati dostojanstvena primanja.⁣

⁣

“Sva obećanja i planove koje najavimo ispunimo. Hvala vam na podršci, grabimo ka daleko ljepsoj budućnosti Crne Gore”, zaključio je Spajić.

