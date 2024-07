Saradnjom do veće transparentnosti i zakonitosti u poslovanju preduzeća u državnom vlasništvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Princip transparentnosti i zakonitosti, koje Ministarstvo energetike i rudarstva zastupa od svog formiranja, mora biti u najvećoj mjeri zastupljen i kada su u pitanju preduzeća u državnom vlasništvu, zaključeno je na sastanku resornog ministra Saše Mujovića sa predstavnicima BIRN-a.

Mujović je razgovarao sa direktorom BIRN-a Crna Gora Vukom Marašom i projektnom menadžerkom u BIRN-u Jelenom Mitrović.

Iz Ministarstva su podsjetili da je BIRN Crna Gora, u sklopu krovnog projekta Javna preduzeća pod nadzorom civilnog društva Instituta Alternativa, Ministarstva javne uprave i Evropske unije (EU), sproveo sveobuhvatan monitoring javne potrošnje pet elektroenergetskih preduzeća u državnom vlasništvu – Elektroprivrede (EPCG), Crnogorskog elektrodistrubutivnog sistema (CEDIS), Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), EPCG Solar gradnje i EPCG Željezare Nikšić.

“Poseban akcenat stavljen je na višemilionske donacije koje su ove kompanije isplaćivale fizičkim i pravnim licima, potrošnja posredstvom službenih platnih kartica, kao i problemi prilikom objave podataka od javnog značaja”, navodi se u saopštenju.

Sastanak sa Mujovićem bio je logičan korak i odlična prilika da sagovornici razmijene stavove, vezano za nedavno objavljen Izvještaj o monitoringu, koji sadrži preporuke o minimiziranju zloupotreba ovih preduzeća iz oblasti javne potrošnje.

“Upravo sa ciljem povećanja transparentnosti i kontinuiranog praćenja poslovanja Mujović je uveo ranije novu praksu i inicirao održavanje kolegijuma sa izvršnim direktorima i predsjednicima Odbora direktora preduzeća koja su u nadležnosti ovog resora”, dodaje se u saopštenju.

Kako je objasnio Mujović, na posljednjem održanom kolegijumu početkom jula, konkretnim aktivnostima je zadužio Odbore direktora iz EPCG grupe da donesu obavezujući zaključak vezan za korišćenje službenih vozila, troškova putovanja, reprezentacija i stimulansa u cilju ostvarivanja ušteda, kao i da redovno dostavljaju izvještaje o realizaciji biznis planova, te da Ministarstvo blagovremeno obavijeste o eventualnim problemima u realizaciji istih.

Mujović je dao nalog da ovi troškovi, koji značajno opterećuju budžet, moraju biti svedeni na racionalnu mjeru, te da o mjerama uštede po ovim stavkama blagovremeno obavijeste resorno Ministarstvo.

“Podržavajući svaku konstruktivnu kritiku nevladinog sektora, medija, predstavnika civilnog društva, Mujović je pozdravio projekte i istraživanja koja imaju za primarni cilj povećanje transparentnosti poslovanja privrednih subjekata, kao jednog od mehanizama kontrole u njihovom radu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS