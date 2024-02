Preduzeće Martex uz podršku IRF-a unaprijedilo poslovanje

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Dragan Martinović iz Bajica, nadomak Cetinja, nastavio je porodičnu tradiciju i preduzeće za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Martex, uz podršku Investiciono-razvojnog fonda (IRF), unaprijedio u jedno od vodećih u Crnoj Gori.

Ognjište, ali i nasljeđe svojih predaka, kako je kazao, dan danas čuva i ponosan je što je u rodnom mjestu u mogućnosti da nastavi posao svog oca.

“Mi smo prije 30 godina počeli proizvodnju sa ograničenim količinama, ali malo po malo Martex je rastao do danas. Ja sam druga generacija koja se bavi ovim poslom i nadam se da će se ta tradicija nastaviti”, rekao je Martinović.

Kako je saopšteno iz IRF-a, tehnologija se promijenila, ali nije uticala na kvalitet. Njeguški pršut poznat je u cijelom svijetu, a ono što mu daje poseban ukus i miris jeste njegovo geografsko porijeklo.

“Osim u Crnoj Gori radimo i u zemljama regiona. Vjerujem da će se ulaskom u Evropsku uniju (EU) olakšati put proizvođačima da izađu na evropsko tržište”, rekao je Martinović.

On je napomenuo da su godinama biznis širili kreditnim zaduživanjem, a poseban značaj vidi u tome što Crna Gora povlači sredstva iz EU fondova.

“Veliku ulogu u kompletnom crnogorskom biznisu ima IRF, a od njegovog osnivanja tržište se normalizovalo. Mi smo do osnivanja IRF-a plaćali kamate od osam do 12 odsto, a samim osnivanjem Fonda, omogućeno nam je da se zadužujemo po znatno nižoj kamatnoj stopi”, poručio je Martinović.

