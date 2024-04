Objavili više javnih poziva za podršku primarnoj biljnoj proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je više javnih poziva za dodjelu podrške investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji za ovu godinu.

Daje se podrška investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji za više komponenti – vinogradarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, povrtarska proizvodnja i ljekovito i aromatično bilje.

Svi javni pozivi, sa detaljnijim informacijama i rokovima prijave, objavljeni su na sajtu Ministarstva.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod resornog Ministarstva do trenutka podnošenja zahtjeva za odobravanje podrške, a u slučaju povrtarske proizvodnje i u registre koje vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

