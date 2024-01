Novi rekord S&P 500 indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks dostigao novi rekord, treći trgovinski dan zaredom, dok ulagači prate kvartalne poslovne rezultate kompanija.

Dow Jones oslabio je 0,25 odsto na 37.905 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,29 odsto na 4.864 poena, a Nasdaq indeks 0,43 odsto na 15.425 bodova.

Rast S&P 500 i Nasdaq indeksa četvrti dan zaredom zahvaljuje se boljim nego što se očekivalo kvartalnim poslovnim rezultatima nekoliko kompanija, između ostalih, Verizon Communicationsa i Procter & Gamblea, prenosi Hina.

S druge strane, zbog slabijih poslovnih rezultata pale su cijene dionica 3M-a i Johnson & Jonhsona.

Narednih dana slijedi talas poslovnih izvještaja najvećih kompanija, uključujući Netflix i Teslu, a naredne sedmice na rasporedu su i tehnološki divovi, kao što su Apple i Microsoft.

Sezona objava kvartalnih poslovnih izvještaja do sada nije bila baš impresivna, s obzirom na neujednačene rezultate najvećih banaka.

Ulagači se nadaju boljim rezultatima kompanija iz drugih sektora.

Analitičari u prosjeku procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem prošlogodišnjem kvartalu porasle 4,6 odsto u odnosu na isti period godinu prije.

Bio bi to manji rast zarada u odnosu na treće prošlogodišnje tromjesečje, kada su porasle 7,5 odsto.

To je posljedica usporavanja rasta ekonomije i potrošnje. Zbog toga dio analitičara upozorava da je tržište možda precijenjeno.

„Zarade svih dioničkih klasa dostigle su vrhunac i postupno će padati, jer se rast ekonomije usporava, kao i rast prihoda”, upozorio je u poruci klijentima strateg u firmi Wells Fargo, Sameer Samana.

U fokusu ulagača ove sedmice su i novi podaci o kretanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), kao i izvještaj o bruto domaćem proizvodu (BDP) u posljednjem prošlogodišnjem tromjesečju.

Ulagači se nadaju da će nakon tih podataka biti nešto jasnije kada bi američka centralna banka mogla početi da smanjuje kamatne stope.

Zbog stabilnog rasta ekonomije, relativno visoke inflacije i poruka čelnika centralne banke da ne treba žuriti sa smanjenjem kamata, splasnula su očekivanja da će banka već u martu smanjiti cijenu novca.

Izglednije je, procjenjuju analitičari, da će rez kamata za 0,25 procentnih poena uslijediti u drugom tromjesečju, u maju ili junu.

A na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je neznatno na 7.485 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,34 odsto na 16.627 poena, a pariski CAC 0,34 odsto na 7.388 bodova.

