Blagi rast S&P-a zbog jačanja američkog uslužnog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu S&P 500 i Nasdaq indeks porasli, nakon podatka o jačanju aktivnosti u američkom uslužnom sektoru u martu.

Njihov rast je ipak bio prigušen, jer je predsjednik američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), Jerome Powell, najavio kako smanjivanje kamatnih stopa još nije na vidiku, prenosi Hina.

S&P 500 indeks porastao je 0,11 odsto na 5.211 bodova, a Nasdaq indeks 0,23 odsto na 16.277 poena, pa su tako ojačali nakon dva dana pada.

No, Dow Jones indeks nastavio je kliziti treći dan zaredom, pri čemu u srijedu 0,11 odsto na 39.127 bodova.

Institut za upravljanje nabavkom objavio je da je PMI indeks američkog uslužnog sektora u martu dostigao 51,4 boda, oslabivši s u februaru zabilježenih 52,6 boda.

Svako ostvarenje tog indeksa iznad 50 bodova ukazuje na ekspanziju uslužnog sektora, zaslužnog za dvije trećine američke privrede, što ukazuje da najveća svjetska ekonomija i dalje raste, ali umjerenim tempom.

Međutim, Powell je u svom govoru u srijedu potvrdio da će Fed još neko vrijeme razmatrati kada će početi da snižava stope, s obzirom na to da postoji kontinuirana snaga američke ekonomije i nedavni podaci o inflaciji koji su bili viši od očekivane.

“Sve je povezano s Fed-om i tržišnim očekivanjima da će se smanjenje kamatnih stopa odlagati. Mislim da je to zapravo ono što opterećuje tržište već nekoliko dana”, rekao je Tim Ghriskey iz investicionog društva Ingalls&Snyder.

Očekivalo se da će Fed početi da snižava kamatne stope u junu, no nakon nedavnih dobrih makroekonomskih pokazatelja, mnogi na tržištu sumnjaju u to.

Na evropskim berzama indeksi su u srijedu ojačali, zahvaljujući podatku o značajnijem, od očekivanja, usporavanju inflacije u eurozoni, koja je u martu iznosila 2,4 odsto, čime se otvara prostor Evropskoj centralnoj banci (ECB) da uskoro počne s ciklusom smanjivanja kamatnih stopa.

Londonski FTSE indeks porastao je neznatno na 7.937 bodova, frankfurtski DAX 0,46 odsto na 18.367 poena, a pariski CAC 0,29 odsto na 8.153 boda.

