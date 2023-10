Prihodi budžeta za prvih devet mjeseci veći za 455,1 milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta u prvih devet mjeseci ove godine porasli su 455,1 milion ili 31,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine i iznosili su 1,9 milijardi EUR, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

„Najveći rast prihoda zabilježen je u kategoriji porez na dobit pravnih lica, gdje je ostvarenje za prvih devet mjeseci iznosilo 140,99 miliona EUR, a za isti period prošle godine 82,04 miliona. Slična situacija je i u kategoriji prihoda od poreza na dodatu vrijednost (PDV), koji za ovu godinu iznose 789,99 miliona EUR, a za isti period prošle 665,18 miliona“, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Ostvareni prihodi za prvih devet mjeseci kada su u pitanju akcize iznose 242,22 miliona EUR, dok su u istom periodu prošle godine iznosili 188,4 miliona.

„Rast je zabilježen i kod prihoda od doprinosa, koji iznose 387,75 miliona EUR, dok su u uporednom periodu bili 307,35 miliona EUR. Takođe, u poređenju sa planom, prihodi su iznad plana za 328,3 miliona ili 20,9 odsto“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Najznačajniji rast u odnosu na plan bilježi prihodi od PDV-a, 79,7 miliona EUR ili 11,2 odsto, akciza 40,8 miliona ili 20,3 odsto, poreza na dobit pravnih lica 30,3 miliona ili 27,4 odsto, doprinosa od 70 miliona ili 22,1 odsto, poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije u iznosu od deset miliona ili 34,5 odsto, kao i naknada od 11,1 milion ili 35,4 odsto.

„Značajnom rastu u realizaciji prihoda od PDV-a i akciza, kako u odnosu na plan tako i u odnosu na isti period prethodne godine, doprinijela je i dobra turistička sezona“, rekli su iz Ministarstva.

