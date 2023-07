Preko osam miliona iz EU fondova

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Direktnim angažovanjem Zajednice opština samo u posljednjih pola godine opštinama je odobreno ili im predstoji odobravanje više od osam miliona EUR bespovratnih sredstava iz EU i drugih fondova, saopštila je generalna sekretarka asocijacije, Mišela Manojlović.

Ona je na Biznis forumu, koji se održava u Bijelom Polju, kazala da je riječ o URBACT programu EU gdje je asocijacija omogućila saradnju opština Bijelo Polje, Budve i Berana sa opštinama iz EU, sprovela obuke i pružila stručnu pomoć u pripremi osam projekata, od kojih je odobreno finansiranje četiri, u vrijednosti oko 2,5 miliona EUR.

„Iste usluge pružila je Glavnom gradu i opštinama Pljevlja i Bar u okviru ADRION programa za projekte vrijednosti oko tri miliona EUR“, navela je Manojlović.

Ona je, kako je saopšteno iz Zajednice opština, kazala da je u okviru IPA poziva prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, asocijacija posredovala u uspostavljanju saradnje između Budve i Opštine Lješ, Andrijevice i Opštine Vau Deješ i pomogla u pripremi dva zajednička projekta vrijednosti oko 1,5 miliona EUR.

„Takođe, u okviru IPA poziva prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora sprovela je obuku na radnom mjestu za potrebe Opštine Pljevlja za projekat vrijedan oko 1,3 miliona EUR“, navela je Manojlović.

U posebnom fokusu Zajednice je predstojeći IPARD 3 program za ruralnu infrastrukturu vrijednosti 7,9 miliona EUR, gdje asocijacija podstiče izradu i reviziju tehničke dokumentacije bez koje se sredstva ne mogu povući.

„Istovremeno zagovaramo kod resornog ministarstva mogućnost povećanja raspoloživih sredstava do 50 miliona EUR, što bi značilo dva miliona po opštini“, rekla je Manojlović.

Prema njenim riječima, problem je što je tehnička dokumentacija za razvojne projekte složena i skupa, pa je opštine uglavnom ne mogu finansirati, tim prije što im niko ne može garantovati da će sredstva za koja apliciraju stvarno i dobiti.

„Stoga se zalažemo za osnivanje posebnog fonda za finansiranje tehničke dokumentacije, analogno fondu za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata koji je ranije ustanovljen zakonom i to upravo zalaganjem Zajednice i koji je višestruko opravdao svoje postojanje“, navela je Manojlović.

Ona je podsjetila i na bespovratnih 1,5 miliona EUR koje je Eko fond stavio na raspolaganje opštinama u ovoj godini za projekte zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, a na osnovu nedavno potpisanog Sporazuma o saradnji sa Zajednicom.

Zajednica je, kako je rekla, prvi put ove godine, mogla da pomogne svojim članicama direktnim finansiranjem izrade tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte u iznosu od preko 320 hiljada EUR.

Istovremeno je najavila drugi javni poziv za raspodjelu preostalih 180 hiljada EUR u iste svrhe koji će biti objavljen krajem godine.

Paralelno sa ovim mjerama, Zajednica je preduzimala mnoge druge aktivnosti koje indirektno utiču na kapitalni budžet, odnosno finansiranje razvojnih projekata opština.

„Sa generalnim sekretarom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope dogovorili smo sprovođenje redovne Monitoring misije o primjeni Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori. Misija je zakazana za oktobar, a predmet pažnje biće upravo način finansiranja opština i konsultacija sa centralnim vlastima u kreiranju javnih politika“, rekla je Manojlović.

Ona je kazala da očekuju da će izvještaj Kongresa uticati na stabilnije finansije i, uopšte, doprinjeti poboljšanju položaja opšina.

Manojlović je podsjetila i na aktuelni predlog Zajednice za dopunu Poslovnika o radu Skupštine kojim bi se omogućilo obavezno prisustvo predstavnika opština u radu skupštinskih odbora kada razmatraju materijale od interesa za opštine.

„Time bi se obezbjedio veći uticaj opština na javne politike u svakoj, a naročito u oblasti finansija. U istom cilju asocijacija priprema i predlog Vladi za obrazovanje stalnog radnog tijela za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave, po analogiji sa sličnim tijelom za saradnju sa civilnim sektorom koje je odavno ustanovljeno“, dodaje se u saopštenju.

Govoreći o zakonskom okviru od uticaja na prihode opština, Manojlović je kazala da uvijek ima mjesta za poboljšanje, ali i podsjetila da je Zajednica posljednjih mjeseci podnijela više zakonskih inicijativa i izjašnjenja usmjerenih na izmjene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o reprogramu poreskih potraživanja, Zakona o poreskoj administraciji, Zakona o planiranju prostora, Zakona o izgradnji objekata i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

„Posebno ću naglasiti inicijativu u vezi sa Zakonom o porezu na nepokretnosti u dijelu gorućeg problema troškova upravnog postupka koje u organizovanim akcijama naplaćuju određene advokatske kancelarije i advokati. Naime, prema podacima koje smo do sada dobili od samo devet opština, za posljednjih nekoliko godina po ovom osnovu je iz njihovog bužeta isplaćeno više od dva miliona EUR, što alarmira na hitnu akciju“, rekla je Manojlović.

Poseban problem su, kako je precizirala, troškovi postupka slobodnog pristupa informacijama koji se takođe mjere u stotinama hiljada EUR kojim će se ozbiljno pozabaviti u saradnji sa civilnim sektorom.

„Inicirali smo i izmjene Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru koji je od direktnog uticaja na kvalitet obavljanja poslova opštine. Sve navedene inicijative ponovo ćemo dostaviti u proceduru čim se steknu uslovi“, rekla je Manojlović.

Na panelu je takođe najavljeno i finansiranje izrade studije izvodljivosti povezivanja zdravstvenog, eko, ruralnog turizma, organske poljoprivredne proizvodnje i zdravih stilova života na selima i katunima, kao izvanredne razvojne šanse svih opština kojim bi se njihov marketing brend podigao na novi BIO & EKO nivo.

Manojlović je upoznala prisutne i sa potrebom razvoja ljudskih resursa u opštinama te sa početkom realizacije sopstvenog sistema obuka specifičnih za opštine u koji su, osim lokalnih službenika i namještenika, uključeni i zaposleni u preduzećima i ustanovama opštine i odbornici u skupštini opštine.

„Samo zajedničkim djelovanjem centralnih i lokalnih vlasti, uz obezbjeđenje podrške međunarodnih organizacija i tijela, opštine se mogu finansijski osnažiti i pripremiti za obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji“, zaključila je Manojlović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS