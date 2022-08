Pregovori EPCG i Tosčelika u toku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) pregovara sa Tosčelikom oko kupovine nikšićke Željezare, a otežavajuća okolnost, prema riječima premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića, je to što je turska kompanija započela proces otpuštanja radnika, koji će se okončati do 1. septembra.

Abazović je nakon sastanka sa predstavnicima EPCG i radnika rekao da je najveće opterećenje datum, jer je turska kompanija obavijestila da je do 1. septembra spremna da servisira svoje obaveze i da poslije toga nije zainteresovana.

“Da ne bi ostavili radnike spremni smo da nešto što se tiče njihovih doprinosa podržimo kao vlada, ali im teško možemo pomoći da im se ne prekine radni odnos, ako Tosčelik tako odluči”, rekao je Abazović.

On je poručio da Vlada želi da zaštiti radnike, ali i da podržava napore EPCG da preuzme imovinu Željezare i pokrene sopstvene biznis aktivnosti.

“Radnici su svjesni da činimo sve što je u našoj mogućnosti. U svakom slučaju, veliko raspoloženje postoji da Vlada podrži EPCG u njihovim naporima da uvećaju svoj kapital i samim tim zadovolje socijalnu komponentu i radnike”, dodao je Abazović.

Odgovarajući na pitanja novinara, Abazović je kazao da moguća kupovina deset odsto akcija EPCG od države nije povezana sa preuzimanjem Željezare, i da su to dva odvojena posla, te da su elektroenergetskoj kompaniji “odriješene ruke” da pregovara sa turskom kompanijom.

On je kazao da novac za kupovinu akcija još nije u planiranom rebalansu budžeta koji će se, kako je najavio, naći pred poslanicima u toku septembra.

Abazović je najavio da će se sama odluka o kupovini akcija EPCG donijeti na nekoj od narednih sjednica Vlade.

Predstavnik EPCG, Radovan Đukanović, saopštio je da pokušavaju da prevaziđu problem u Željezari, dodajući da se svi nalaze na istom zadatku.

“Svi smo na istom zadatku i kod svih postoji dobra i draga volja, kao i za što brže djelovanje. To je možda i najveći problem, što nemamo puno vremena. To nam je zadatak, spremni smo da svom svojom snagom i energijom prevaziđemo problem, iako sve poteškoće crnogorske privrede jedni mvelikim dijelom su na leđima elektro-energetskog sistema, ipak, smo spremni uz podršku većinskog vlasnika i vlade da izađemo u susret nadolazećim problemima”, rekao je Đukanović.

On je dodao da su pregovori između EPCG i turske kompanije u toku.

“U tim pregovorima ćemo konkretizovati neka pitanja – kupovinu imovine Toščelika i u kontekstu toga aktiviranja određenih pogona i biznisa”, dodao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS