Predstavnici poznate austrijske televizije snimaju emisiju o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici austrijske televizije Servus TV ovih dana snimaju emisiju o prirodnim ljepotama Crne Gore uz podršku Nacionalne turističke organizacije (NTO), sa posebnim akcenatom na brojne mogućnosti za aktivni turizam, prirodna i kulturna bogatstva.

“Po završetku snimanja, Crna Gora će biti promovisana u okviru emisije BERGWELTEN, koja je izuzetno gledana na području Austrije, Njemačke i Švajcarske, a o njihovoj popularnosti govori činjenica da televizija bilježi gledanost od 5,5 miliona gledalaca na mjesečnom nivou”, navodi se u saopštenju NTO-a.

Predstavnicima Servus TV, kako se dodaje, nije bilo lako da saberu sve utiske nakon nekoliko dana provedenih u Crnoj Gori, pa su istakli da ih nakon obilaska velikog broja zemalja, malo koja toliko oduševi.

„Durmitor je zaista jedno od onih mjesta koje vas ostavi bez riječi. Kada sam prvi put stao pred ove planinske vrhove, osjećao sam se kao sam zakoračio u neki čarobni svijet. Svaki trenutak proveden u prirodi nam je donio osjećaj mira i harmonije“, poručio je režiser reportaže Werner Bertolan Regie.

On je istakao da je Durmitor pravo čudo prirode, te da bi svakome preporučio da se uputi u avanturu istraživanja ovog kraja.

Gledaoce će kroz ovo putovanje voditi Simon Messner, sin poznatog evropskog planinara, Reinholda Messnera, koji je upoznat s najizazovnijim planinskim područjima širom svijeta.

Crna Gora mu nije dovoljno poznata, pa je iskazao interesovanje da istraži njene planinske krajeve, upozna zemlju i ljude.

„Rijetko koja druga zemlja može biti konkurencija Crnoj Gori kada je u pitanju spektakularan pejzaž. Ova relativno mala balkanska zemlja krije mnogo toga, a njena raznolikost je izuzetno privlačna“, kazao je Simon Messner.

Producent emisije, Max Reichel, iskazao je veliko zadovoljstvo zbog mogućnosti snimanja emisije o Crnoj Gori, jer tu vidi veliki potencijal.

„Crna Gora nije samo prekrasna po svojim prirodnim ljepotama, već i po ljudima koji su izuzetno predusretljivi i ljubazni. Njihova gostoljubivost čini rad na ovoj emisiji još inspirativnijim. Kroz ovu emisiju, nadamo se da ćemo podijeliti sa publikom širom svijeta priču o vašoj zemlji kao turističkoj destinaciji, o njenim ljudima i prirodnim ljepotama“, kazao je Reichel.

Pored NTO-a, posjetu su podržali Nacionalni parkovi (NPCG) i lokalne turističke organizacije Gusinja, Podgorice, Cetinja, Kolašina, Kotora i Bara.

U narednom periodu, kako su najavili, NTO nastavlja sa promocijom destinacije na njemačkom govornom području, pa će biti domaćin turoperatorima i novinarima iz Njemačke, Austrije i Švajcarske.

