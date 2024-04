Predstavljena podrška ribarima

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavili su ribarima u Herceg Novom mjere podrške za modernizaciju flote iz Agrobudžeta.

Kako je za RTHN kazao savjetnik u Direktoratu za ribolov u tom Vladinom resoru, Igor Vujović, ukupna sredstva obezbjeđena Agrobudžetom za sektor ribarstva iznose 2,95 miliona EUR, od čega je 350 hiljada opredjeljeno za modernizaciju flote kroz tri javna poziva.

“Jedan je javni poziv za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov nemerzalnih resursa, za upotrebu ribolovnog alata – mreže i koče, gdje smo obezbjedili 80 hiljada EUR. Drugi javni poziv je za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov pelagičnih resursa, gdje je obezbjeđeno 50 hiljada EUR, a treći modernizacija profesionalne ribolovne flote u malom i velikom privrednom ribolovu, gdje je obezbjeđeno 240 hiljada EUR. Tu je najveći broj naših privrednih ribara, koj imaju upravo tu dozvolu”, naveo je Vujović.

On je objasnio i koliki su maksimalni iznosi opredjeljeni za podršku u okviru te mjere, prenosi portal RTHN.

“Maksimalni iznosi podrške su osam hiljada EUR za mali i veliki privredni ribolov, odnosno deset hiljada za pelagični i kočarski. Što se tiče podrške za kočare i plivaričare, ona iznosi 70 odsto od ukupne investicije, dok je za mali i veliki privredni ribolov do 50 odsto”, dodao je Vujović.

Prihvatljive investicije za podršku su svi računi izdati od 1. januara ove godine.

“Naši ribari već od ponedjeljka mogu da apliciraju i predaju zahtjeve. Uspostavljena su dva stepena provjere, koje podrazumijeva kontrola zahtjeva. To su administrativna i terenska kontrola. Tokom te prve administrativne kontrole provjeravamo dokumentaciju koja se predaje, a nakon toga izlazimo i na teren, gdje terenski konstatujemo i bilježimo sve to što su ribari investirali”, kazao je Vujović.

Javni pozivi otvoreni su do 15. oktobra.

