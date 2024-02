Predstavljen prvi javni poziv iz IPARD III programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, danas su na konsultativnoj radionici u Podgorici, povodom Dana otvorenih vrata, zainteresovanim korisnicima predstavili detalje prvog javnog poziva iz IPARD III programa.

Nakon iskazanog velikog interesovanja na prezentacijama u gotovo svim crnogorskim opštinama, pred 800 potencijalno zainteresovanih korisnika, Ministarstvo je danas organizovalo konsultativnu radionicu o detaljima prvog javnog poziva iz IPARD III programa za Mjeru 7: Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja, odnosno podmjeru 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma.

„Potencijalni aplikanti su imali priliku da na operativnom nivou dobiju više informacija o pripremi i podnošenju zahtjeva na ovaj javni poziv, koji će biti raspisan početkom marta“, rekli su iz Ministarstva.

Prisutni su upoznati sa uslovima na pravo za dobijanje sredstava podrške i iz ostalih mjera IPARD III programa, kao i vremenskog okvira na osnovu plana objave IPARD III javnih poziva za ovu godinu, koji je prezentovan ovom prilikom.

Radionicom u Podgorici ozvaničen je početak Dana otvorenih vrata, koji će se nastaviti na radnom nivou u prostorijama Ministarstva, odnosno Direktoratima resorno nadređenim za sprovođenje IPARD III programa.

Tako svi potencijalni aplikanti imaju priliku da prije zvanične predaje dokumentacije u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima dobiju dodatne informacije, a sve sa ciljem kako bi izbjegli naknadne dopune dokumentacije i skratili vremenski period do odobravanja sredstava podrške.

Podmjera 7.1, koja je zavrijedila interesovanje šire javnosti, namijenjena je investicijama koje se odnose na izgradnju komplementarnih ugostiteljskih objekata, izgradnju kuća, seoskog domaćinstva, turističkih apartmana, turističkih apartmanskih blokova, gostiona, hostela, etno sela, odmarališta, planinarskih domova i drugo.

Ove investicije za razvoj ruralnog turizma mogu iznositi od deset hiljada EUR do 200 hiljada EUR, a korisnici podrške moraju do dana konačne isplate biti vlasnici komplementarnih ugostiteljskih objekata.

Predstavnici Ministarstva su podsjetili prisutne na svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna kako bi potencijalni korisnik mjera, odnosno IPARD sredstava, mogao da iskoristi i uopšte uđe u proces odobravanja projekta.

„Pored opšte dokumentacije, kao što su dokazi o pravu svojine nad zemljom, obrazca zahtjeva za dodjelu podrške i upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava, potencijalni korisnik je obavezan da dostavi i specifičnu dokumentaciju, kao što je biznis plan, dokaz da li je za planiranu investiciju potrebno sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu i drugo“, dodaje se u saopštenju.

Na kraju je naglašeno da zahvaljujući tome što su iznos sredstava i forma podrške slični kao i u prethodnom programskom razdoblju, potencijalni korisnici treba da imaju za praksu dugoročno planiranje u cilju da maksimalno iskoriste dostupnu podršku EU fondova i unaprijede konkurentnost do nivoa neophodnog za uspešno tržišno poslovanje.

