Predlažu uređivanje prihoda i rashoda od upstream operacija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je u skupštinsku proceduru dostavila Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na ugljovodonike, kojima se, između ostalog, predlaže uređivanje prihoda i rashoda od upstream operacija.

Izmijenjenim tekstom zakona predlaže se uređivanje pitanja transfernih cijena u vezi sa upstream operacijama, kao i vrsta sredstava obezbjeđenja i rokova za dostavljanje sredstava obezbjeđenja za reinvestiranje novčanih sredstava.

„Transferne cijene u vezi sa upstream operacijama u važećem Zakonu o porezu na ugljovodonike nijesu adekvatno propisane, te Ministarstvo finansija predlaže da se pravila vezana za transferne cijene primjenjuju u skladu sa propisima koji uređuju poreski tretman dobiti pravnih lica“, navodi se u obrazloženju.

Vrste sredstava obezbjeđenja za reinvestiranje novčanih sredstava u važećem Zakonu o porezu na ugljovodonike nijesu navedeni, kao ni postupak u cilju donošenja rješenja.

„S tim u vezi, Ministarstvo finansija predlaže sredstva obezbjeđenja za reinvestiranje novčanih sredstava, postupak i rok za dostavljanje prijave i donošenje rješenja od strane nadležnog poreskog organa“, dodaje se u obrazloženju.

Koncesionari za proizvodnju ugljovodonika su u proteklom periodu iskazali potrebu za dodatnim pojašnjenjima u vezi prihoda i rashoda od upstream operacija.

„U cilju izbjegavanja tumačenja u vezi prihoda i rashoda od upstream operacija, Ministarstvo finansija predlaze korekcije u članova 8 i 9 važećeg Zakona o porezu na ugljovodonike, koje će doprinijeti jaćanju pravne sigurnosti za sve koncesionare koi potpisu ugovoro koncesiji za proizvodnju ugljovodonika“, zaključuje se u obrazloženju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS