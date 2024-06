Povećati trgovinsku razmjenu i investicije

Izmir, Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Između Crne Gore i Turske postoji prostor za intenzivniju saradnju, a posebno bi se mogla povećati trgovinska razmjena i investicije, ocijenila je predsjednica Privredne komore (PKCG), Nina Drakić.

„Očekujem da će privednici Izmira prepoznati mogućnosti za širenje biznisa u našoj državi i iskoristiti aktuelne prilike za investiranje“, rekla je Drakić koja je učestvovala u radu konferencije posvećene trgovinskim i investicionim prilikama u Crnoj Gori, koju je organizovala Privredna komora turske regije Izmir.

Cilj skupa je, kako je saopšteno iz PKCG, bio da se osnaži trgovinska saradnja između dvije države i informišu privrednici Izmira o mogućnostima za investiranje i uspostavljanje partnerstva sa kompanijama iz Crne Gore.

Drakić je izrazila uvjerenje da će događaj doprinijeti povezivanju poslovnih zajednica, povećanju trgovinske razmjene i investicija iz Turske.

Ona je kazala da posebno cijeni interesovanje Komore Izmira i inicijativu za saradnju i još sadržajnijim ekonomskim odnosima dvije zemlje.

Drakić je podsjetila da krovna asocijacija crnogorskih privrednika veoma dobro sarađuje sa Ambasadom Turske u Crnoj Gori, Unijom privrednih komora Turske i drugim asocijacijama, što rezultira čestim organizovanjem susreta predstavnika biznisa, kao i učešćem naših privrednika na turskim sajmovima.

„Značajnim smatram i otvaranje Turske privredne komore u Crnoj Gori, sa kojom smo početkom godine potpisali Memorandum o saradnji u cilju olakšavanja trgovine između dvije države, realizacije investicija, pružanja podrške preduzećima koja žele da uđu na crnogorsko ili tursko tržište, promovisanja zajedničkih ulaganja i strateških partnerstava između kompanija, te doprinosa razvoju povoljnog poslovnog ambijenta u našim državama“, rekla je Drakić.

Ona je saopštila da su strane direktne investicije važan pokretač i nosilac razvoja crnogorske ekonomije, te da je od 2006. godine njihov ukupan priliv iz više od 126 zemalja iznosio 14 milijardi.

Turski privrednici prepoznali Crnu Goru kao atraktivnu investicionu destinaciju. Posebno od učlanjenja u NATO, Crna Gora postaje popularna destinacija za ulaganja i pokretanje biznisa, a prema zvaničnim podacima, u prošloj godini, od ukupnog broja stranih kompanija više od četvtine je u vlasništvu turskih biznismena.

Ukupne investicije iz Turske od 2018. do prošle godine iznosile su 312 miliona EUR, a najveći priliv ostvaren je u protekloj godini u iznosu od 85,3 miliona EUR.

Drakić je apostrofirala veliki potencijal za nova ulaganja širom Crne Gore.

„Investicije u proizvodne sektore doprinijeće ujedno i povećanju otpornosti naše ekonomije na sve ćešće krize. Pored turizma, najveću šansu za rast i razvoj predstavljaju energetika i ulaganja u zelenu energiju, dok poljoprivreda i prehrambena industrija postaju sve interesantnije za ulaganje, posebno zbog mogućnosti plasmana proizvoda na kućnom pragu, odnosno kroz turističku privredu“, rekla je Drakić, ističući infrastrukturu, ICT, drvopreradu i druge sektore jednako primamljivim za strani kapital.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS