Potpisan Kolektivni ugovor

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Na sjednici Sindikalne organizacije Luka Kotor, održanoj u ponedjeljak, sa većinom glasova usvojen je predlog novog Kolektivnog ugovora, nakon pregovora koji su počeli prije godinu.

Ovlašćeni predstavnik Odbora direktora, predsjednica Ljiljana Popović Moškov, vršilac dužnosti izvršnog direktora Milko Krvavac i predsjednik Sindikalne organizacije Zdravko Vuković zvanično su svojim potpisima verifikovali primjenu novog Kolektivnog ugovora.

Vuković je kazao da Sindikalna organizacija izražava posebno zadovoljstvo zbog usaglašavanja zahtjeva menadžmenta i Sindikata i pronalaska kompromisa u kolektivnom pregovaranju.

“Osim što je novi Kolektivni ugovor usklađen sa zakonom o radu i Opštim kolektivnim ugovorom, novi predviđa odnosno zadržava koeficijente složenosti poslova iz do sada važećeg, ali i nudi neke novine kada su u pitanju poremećaji poslovanja”, navodi se u saopštenju.

Popović Moškov je kazala da je Odbor direktora Luka Kotor zahvalio zaposlenima i Sindikalnoj organizaciji što su imali razumijevanja za potrebom Odbora direktoa da u pojedinim i definisanim situacijama, koje ugrožavaju poslovanje društva, a kakvo smo imali tokom pandemije, preduzme mjere u mnogo kraćem vremenskom periodu nego što je predviđao prethodni Kolektivni ugovor.

“Naredna obaveza koja proističe iz potpisanog Kolektivnog ugovora jeste obaveza menadžmenta da u roku od 15 dana od potpisivanja predloži novi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS