Potpisali ugovor o obavljanju prakse učenika u Ministarstvu finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija Aleksandar Damjanović i direktorica Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović” Dijana Vujačić, potpisali su ugovor o obavljanju praktičnog obrazovanja učenika u tom Vladinom resoru.

“Ugovor podrazumijeva da određeni broj učenika te škole obavlja praksu u Ministarstvu finansija, primjenjujući do sada stečena znanja, stičući prva iskustva i vještine potrebne za njihov budući rad i upoznavajući se sa administrativnim procedurama, načinom rada, novim tehnologijama i inovacijama”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vujačić je zahvalila na prilici da učenici škole kojom rukovodi ostvare uvid u rad krovne državne finansijske institucije.

Damjanović je izrazio očekivanje da će ovaj vid prakse učenike podstaći da se dalje usavršavaju i odgovorno rade na građenju karijere budućih finansijskih znalaca, koji jednog dana mogu biti dio kolektiva i među kreatorima važnih ekonomskih politika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS