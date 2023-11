Postoji prostor za intenziviranjem saradnje dvije zemlje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju tradicionalno dobre odnose, ali postoji prostor za intenziviranjem i ekonomske saradnje dvije zemlje, kroz konkretne projekte, ocijenili su ministar finansija, Novica Vuković i ambasador Sjeverne Makedonije, Zećir Ramčilović.

Vuković je primio danas, u prvu, protokolarnu posjetu Ramčilovića, kako bi razgovarali o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima jačanja bilateralnih odnosa dvije zemlje.

„Obostrano je izraženo očekivanje da će ekonomska slika obje države biti bolja u narednim periodu, uprkos velikim globalnim izazovima“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su istakli spremnost da posvećeno jačaju partnerstvo u oblastima od obostranog interesa, akcentujući značaj uspješne regionalne saradnje.

