Poslovni susreti u okviru Međunarodnog sajma privrede u Mostaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, INTERA Tehnološki park Mostar u saradnji sa regionalnim partnerima iz Evropske mreže preduzetništva (EEN), organizuju međunarodne poslovne susrete, koji će se održati 17. i 18. aprila.

Međunarodni poslovni susreti se održavaju u okviru Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, u hibridnom formatu odnosno onsite i online.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su kazali da su B2B susreti jedinstvena prilika za pronalaženje dobavljača, kupaca ili stranih, poslovnih partnera. Učesnici sastanke zakazuju u skladu sa potrebama i informacijama o partnerovom poslovanju i interesima, po sistemu unaprijed dogovorenih termina.

Datumi održavanja su 17. april, kada su planirani B2B sastanci na licu mjesta od deset sati i 30 minuta do 18 sati i 30 minuta u Paviljonu 1, konferencijska sala 3, kao i 18. april kada su planirani B2B sastanci koji će se održati online – na B2match platformi.

U fokusu su sektori privrede građevinska industrija, zelena cirkularna ekonomija, auto industrija, elektro industrija, metalska industrija, poljoprivreda i prehrambena industrija, drvna i hemijska industrija, telekomunikacije i tehnologija, bankarstvo, grafika i izdavaštvo.

“Iskoristite jedinstvenu priliku da proširite svoju međunarodnu poslovnu mrežu i pronađete nove komercijalne, tehnološke ili istraživačke partnere, ali i saznate informacije o najnovijim trendovima u navedenim sektorima privrede”, navodi se u saopštenju.

Učešće na B2B sastancima je besplatno, a registracija je obavezna putem platforme: https://www.b2match.com/e/international-b2b-meetings-at-mostar2024

“Nakon registracije, imate pristup svim učesnicima, otvara se mogućnost zakazivanja direktnih sastanaka, čiji konačni raspored/agendu dobijate na lični mail. Potvrđena registracija je i ulaznica za Mostarski sajam”, dodaje se u saopštenju.

Rok za registraciju je 15. april.

Za dodatne informacije možete se obratiti na mail: [email protected]

